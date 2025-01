L'ACA treu a licitació l'ampliació i millora de la depuradora de Falset

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret a licitació el contracte per a executar les obres d'ampliació i millora de la depuradora de Falset, a la comarca del Priorat. Amb un pressupost de licitació de 4,8 milions d'euros (IVA inclòs), es disposa fins el 4 de febrer per a la presentació d'ofertes.

Els treballs d'ampliació i millora de la depuradora es duran a terme al costat de la planta existent, en una parcel·la a 320 metres sobre el nivell del mar i sense risc d'inundació, i consistiran en una planta de tipus biològic amb sistema d'aeració perllongada amb capacitat per tractar 800 m3/dia, equivalent a una població de 4.293 habitants.

L'actual estació depuradora està en servei des de 1979 i va ser ampliada a l'any 2000. Actualment té una capacitat de tractament de 360 m3/dia, equivalent a una població de 2.500 habitants. Atès que la planta funciona al 80% de la seva capacitat, des de l'ACA es considera que cal ampliar la instal·lació, tant per adequar-se a les necessitats de sanejament actuals i futures, com per a millorar la qualitat de l'aigua tractada. També s'ha optat per la construcció d'un procés de desnitifricació, amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aigua tractada.

En el marc dels treballs, es construirà un nou col·lector en alta i un sobreeixidor i també s'habilitarà un parc fotovoltaic en els diferents edificis de la planta i al damunt d'una pèrgola metàl·lica, amb l'objectiu d'afavorir l'autoconsum de la depuradora.