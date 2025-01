Presenten al·legacions en contra de la repotenciació de la central eòlica de Trucaforat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell Comarcal del Priorat ha presentat al·legacions al projecte de repotenciació de parc eòlic del Trucafort, que afecta directament els municipis de la Torre de Fontaubella, Pradell de la Teixeta, Marçà i Falset. Consideren que la construcció del projecte com el desmantellament dels aerogeneradors existents, així com la remodelació dels accessos, tenen un important impacte en el paisatge, el medi ambient, la població i l'ordenament urbanístic municipal.

L'ens reclama que es denegui la sol·licitud d'autorització de la promotora i s'arxivi el projecte per no adequar-se a la normativa vigent, tant estatal com de la Generalitat, en matèria d'energies renovables.

Segons denuncia el Consell en un comunicat, el projecte no aporta la documentació necessària sobre l'impacte ambiental i una altra part està caducada. També addueix els perjudicis que causaria sobre el medi natural i la fauna local, en especial sobre les aus protegides.

Recorden, en aquest sentit, que la central eòlica de Trucafort s’ubica en una zona molt propera a l’Espai d'Interés Natural de la Serra de Llaberia que, alhora, forma part de la Xarxa Natura 2000 i, per la qual cosa, és un espai que cal considerar com a protegit.

També argumenten que la central es troba relativament a prop dels nuclis de població de Pradell de la Teixeta i la Torre de Fontaubella. Des del Consell Comarcal creuen que el projecte de repotenciació hauria d'estudiar de manera apropiada l’impacte acústic que els nous molins generaran sobre aquestes poblacions.

Des del punt de vista de l'encaix del projecte en el model de desenvolupament socioeconòmic de la comarca, consideren que tindria també un impacte negatiu en la dinamització de l’economia local i en el despoblament del territori. Així, remarquen que la repotenciació no respecta els acords vigents a la comarca del Priorat sobre protecció del paisatge i implantació energètica, fruit d'un ampli consens entre el Consell Comarcal, ajuntaments, grups polítics i representants dels diferents sectors socioeconòmics i culturals de la comarca, així com el «rebuig frontal» per la major part de la ciutadania i els municipis afectats a aquestes iniciatives.