El festival Terrer tanca l’edició més multitudinària amb més de 5.000 assistents

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El festival Terrer tanca la seva 8a edició superant per primera vegada els 5.000 assistents. Aquest és el darrer cap de setmana del certamen que marida música i vi en diversos espais del Priorat. Divendres a la tarda Roger Mas i la Cobla Sant Jordi repassaven el repertori del cantautor solsoní.

La sonoritat singular dels instruments de doble canya i de metall han omplert el Casal de Porrera, mentre que Rita Payés presentarà aquest dissabte a la tarda 'De camino al camino' al Teatre l'Artesana de Falset. El director del Terrer, Blai Rosés, ha destacat a l'ACN que és un «creixement molt lent» i ha insistit en la idea de ser «un festival més qualitatiu que quantitatiu».

La 8a edició del Terrer va donar el tret de sortida el passat 31 d'agost i ara, més de tres mesos després, posa el punt final amb rècord de participació. El festival té la característica de combinar la música d'artistes catalans de primer ordre amb vins elaborats a la comarca. Les lletres de Roger Mas han estat acompanyades prèviament d'una visita al celler de la Família Nin-Ortiz, a més d'un tast.

Rosés treu ferro a la xifra dels 5.000 assistents. «És un creixement molt lent, a poquet a poquet. Cada any hem anat pujant una miqueta», explica. «El nostre principal objectiu no és créixer en públic, sinó millorar una mica la proposta a nivell de qualitat i incorporar noves propostes», ha afegit.

El gestor ha apuntat que el Terrer «és un festival més qualitatiu que quantitatiu». «El que busquem sempre és cada any sorprendre el nostre públic, que tinguin una experiència única i que vindre al Terrer simbolitzi marxar del priorat amb una experiència nova», ha seguit.

L'església de la Cartoixa d'Escaladei, nou escenari

A part de Roger Mas i Rita Payés, Maria del Mar Bonet, Queralt Lahoz, Maria Jaume, Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries i Anna Ferrer & Marco Mezquida han estat alguns dels artistes més destacats del 2024. Com sempre, la programació del Terrer s'ha desenvolupat en llocs emblemàtics del Priorat com la Cartoixa d'Escaladei, la casa de Cal Porrerà, l'ermita del Loreto d'Ulldemolins i el Mas de Sant Marcell a Cornudella de Montsant.

El director ha comentat la importància d'incorporar l'església de Santa Maria de la Cartoixa d'Escaladei, després que hagi estat rehabilitada i oberta. «Poder gaudir d'un espai tan singular i tan únic, i la vibració que genera aquell espai en el públic, crec que ha sigut el punt màxim del festival», ha subratllat.

A més, l'edició d'enguany ha tingut la sequera de rerefons. El cartell del festival ha estat la imatge de diversos paisatges secs. I s'ha editat una revista per copsar el pensament i la filosofia del Terrer. Com a novetat, aquest cop també s'han fet tastos amb sommeliers i enòlegs de prestigi com Ruth Troyano, Audrey Doré, Anna Casabona i Ricard Rofes.

L'organitzador del cicle ha manifestat que el coneixement de tots ells «dona un plus com a festival que ens ajuda a ser realment una aposta per la cultura des del món rural, que és des d'on es genera la viticultura».

Projecte «arrelat» i «multidireccional»

Després de vuit anys, Rosés ha indicat que el festival és un «sistema obert» que «va creixent, es va consolidant i va teixint confiances i arrels». «La feina que fem en una comarca com el Priorat és pertinent», valora.

«Els suports que rebem ens ajuda a fer un projecte que està assentat en el territori, que està arrelat i que pren sentit a mesura que la gent se l'ha fet propi». Rosés també manifesta que escolten les propostes dels veïns o idees de nous espais. «Això genera una dinàmica d'un projecte cultural que és bidireccional o multidireccional», conclou.