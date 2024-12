Grans Hotels es fixa amb el Priorat per implantar-se després de facturar 25 MEUR en un any

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup hoteler Grans Hotels de Catalunya, creat l'abril passat, ha facturat aquest any prop de 25 milions d'euros només en vendes a través d'aquest segell sense tenir en compte els nombres individuals dels establiments a través de canals propis i ja negocia la seva implantació a tot Catalunya.

El president de la marca, Jordi Mias, ha explicat en una entrevista a EFE, amb motiu de l'assemblea que tenen programada per a aquest dimarts, que estan en converses per incorporar hotels a les províncies de Tarragona i Lleida, on actualment no tenen presència.

«Ens agradaria comptar amb una dispersió geogràfica com la que ja tenim amb Petits Grans Hotels de Catalunya -segell que forma també part del grup-», ha indicat Mias, qui preveu també creixement a Girona «i una mica a Barcelona».

L'última satisfacció ha estat l'estrella Michelin obtinguda per un dels socis, Esperit Roca, dels germans Roca, amb els quals ja treballaven amb l'establiment Casa Cacau.

«No els faria falta ser en una entitat com la nostra i és un honor que hagin confiat», ha manifestat el president del grup, que ha detallat que la seva organització funciona com una cooperativa, que no busca rèdit econòmic i els beneficis del qual es reinverteixen.

Les converses actuals amb quatre hotels interessats a incorporar-se convertirà els seus propietaris, com la resta de socis de Grans Hotels de Catalunya, «en propietaris de la marca i, en les assemblees, el seu vot comptarà igual que el dels més antics».

«Si s'hi sumes n'ets part», ha resumit Jordi Mias, alhora que ha puntualitzat que el creixement a Barcelona se centrarà a la comarca d'Osona i a l'àrea de Berga.

A Tarragona, tota la zona del Priorat li sembla idònia per treballar l'enogastronomia i destaca que Grans Hotels de Catalunya crea productes combinats com rutes de cicloturisme o senderisme, amb pernoctacions en establiments del grup.

L'àrea metropolitana de Barcelona és la primera borsa de clients, fins al punt que el grup és «líder en escapades a Catalunya online».

Entre el visitant que rep d'altres països, el principal, durant quatre mesos de l'any, és el nord-americà.

Jordi Mias ho justifica en les característiques d'aquests hotels, majoritàriament familiars i atents a factors com el gastronòmic.

En ser tots establiments independents, Mias subratlla que poden oferir serveis personalitzats i treballar amb operadors de viatge sol en àmbits específics, com el turisme actiu o l'enogastronòmic.

En aquests dos mercats es mou el client nord-americà, que s'allotja fora de temporada i que, en el sector del cicloturisme, té molt de pes a Girona.

La seva presència ha generat no obstant això crítiques i protestes a la ciutat que el president de Grans Hotels de Catalunya i director del Carlemany de la capital gironina posa en context: «Després de la pandèmia, aquest any arribarem al nivell d'ocupació de 2019, però llavors no es parlava de turismofòbia i ara es parla més».

Jordi Mias està convençut que l'Ajuntament de Girona i entitats privades estan ordenant el cicloturisme amb campanyes d'informació per donar a conèixer la normativa de circulació per la ciutat en aquest tipus de vehicles i les àrees restringides.

Mias apunta que aquests clients estan molt interessats en cultura o història i assegura que Catalunya els ofereix uns preus que per a ells resulten econòmics.

La marca Grans Hotels de Catalunya, segons el seu president, facilita als socis l'accés a eines tecnològiques per establir preus en diferents èpoques de l'any o optimitzar la gestió de restaurants.

«Aportem valor a nivell de servei i comercialització, perquè com a hotels independents no podríem fer la feina de les grans cadenes», ha dit per acabar.

Els 25 milions de facturació se circumscriuen als canals d'operador turístic i venda directa a través d'internet, un apartat aquest últim en el qual s'ha superat a les agències de viatges en línia.

Grans Hotels de Catalunya ha generat per als seus membres aquest any 62.400 reserves, que s'han traduït en més de 140.000 nits d'hotels contractades.