Gepec i PDE s’oposen a portar aigua de l’Ebre al pantà de Siurana

Tot i les pluges de les últimes setmanes en el territori català i la millora substancial en embassaments com el Foix, la situació al Baix Camp i Priorat tan sols suposa un breu respir. El pantà de Riudecanyes ascendeix fins al 19,6% i el Siurana al 8,5%, unes xifres que semblen dolentes, però que són positives tenint en compte que fa mesos vorejaven el 2% tots dos.

Així i tot, abans d’arribar aquestes pluges, a inicis d’any ja es començava a parlar de portar aigua des de la conca de l’Ebre fins al Siurana per fer front a l’estat dels pantans. Aquesta opció va cobrar força fa un mes quan el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, va visitar el Priorat i es va reunir amb diversos alcaldes de la comarca.

Entre els diversos anuncis hi va haver que el Govern treballa en el projecte de subministrament d’aigua de regadiu del riu Ebre per poder ampliar la superfície de reg de la conca del riu Siurana en 4.500 hectàrees. A més, també es va explicar que s’estava acompanyant a la Comunitat de Regants per a tramitar la concessió d’aigua davant la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) per poder regar la zona que queda per sota de l’embassament de Siurana.

No obstant això, aquesta opció no està vista amb bons ulls des d’entitats ecologistes com el GEPEC o la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE). Des del Gepec ja es van mostrar contraris a aquesta idea des del passat mes de gener, argumentant que consideraven «intolerable» que s’utilitzés l’aigua del riu Ebre per «tirar endavant projectes inadmissibles i insostenibles» com són el Hard Rock o Lotte.

Un fet en el qual des de la PDE es mostren d’acord. «Mentre el Siurana estigui connectat al Riudecanyes no té cap sentit que demani aigua a l’Ebre», sentencia contundentment Susanna Abella, portaveu de la PDE. «No és perquè ens oposem a portar aigua de l’Ebre a un altre lloc, a la Terra Alta mai ens hem oposat, però és el motiu. Si l’enviem a Siurana serà perquè acabi al Riudecanyes i tapi la nefasta gestió de l’aigua que s’ha fet».

Per tant, Abella marca com a condició per poder parlar sobre fer arribar aigua de l’Ebre al Priorat acabar amb aquesta concessió. No obstant això, valora que «un cop el Priorat gaudeixi de la seva aigua no crec que fes falta l’aigua de l’Ebre».

Per un altre costat, el punt en comú d’ecologistes, Comunitat de Regants i institucions és l’estació regeneradora d’aigua de l’EDAR de Reus que ha d’entrar en funcionament l’any 2027 i que hauria de ser la solució definitiva. Aquesta ha de permetre als pagesos regar i al Riudecanyes no haver de dependre tant del Siurana i, potser, acabar amb el conflicte històric.