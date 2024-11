El Priorat en Persona celebra quinze anys impulsant la comarca en l'imaginari literari del país

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte Priorat en Persona (PEP) celebra quinze anys impulsant la comarca del Priorat en l'imaginari literari del país. El PEP és un programa del Centre Quim Soler amb la Roser Vernet al capdavant. Nascut el 2009, es fa de manera bianual i consisteix en el convit de sis autors dels Països Catalans al Priorat.

Tots ells visiten la comarca acompanyats dels adalils, persones locals que els ensenyen un bocí d'aquest territori. L'any següent, els autors tornen per compartir els seus textos als centres escolars i als prioratins. D'aquesta manera, s'elabora un diccionari obert amb conceptes i paraules relacionades amb la comarca i l'experiència dels creadors. Vernet destaca a l'ACN la necessitat de construir aquest relat sense «tòpics».

El diccionari Priorat en Persona està a punt de superar el miler d'entrades. Ja compta amb 935 paraules, 121 de les quals de la darrera edició que es tanca aquest cap de setmana. Hi ha mots diversos com ara «margenada», «palanca de Poboleda» i «ranciejar», entre altres. L'han elaborat 47 autors diversos com Mercè Arànega, Dolors Miquel, Josep Pedrals i Xènia Dyakonova.

La Xènia hi ha participat enguany. «Per mi sempre és un goig descobrir llocs nous, del Priorat només coneixia Escaladei», confessa. Explica que ha estat una «glopada d'aire fresc», ella només sabia de la fama vitivinícola del territori; «com tothom», afegeix. I ha quedat fascinada, per exemple, per les pintures rupestres de Capçanes.

«No sabia ni que existissin», exclama. També ha trobat interessant la manera de xerrar dels prioratins. «L'expressió 'fa com a por' l'utilitzen moltíssim, això a Barcelona no ho diem», indica. O noms propis d'eines agrícoles com «pollagana»,

«M'ha encantat sobretot la gent, és molt acollidora, i ens ha presentat la seva terra amb molta estima», assenyala l'autora a l'ACN. Una de les entrades que també ha inserit és 'Sabaté, Ot'. «A l’Ot li agraden molt els animals. / Ben fet! Són més simpàtics que els xavals / humans: n’hi ha prou de recordar que un dia / vam carregar-nos els neandertals…».

D'alumnes a adalils

L'Ot és alumne de segon de batxillerat de l'institut Priorat, a Falset. Enguany ha estat un dels adalils, després d'haver participat en l'edició anterior com a alumne. I és que el Priorat en Persona també arriba als centres educatius de la comarca. En l'any de retorn, els literats visiten les escoles i els instituts per compartir les cròniques del seu pas per la comarca, mentre els alumnes també presenten les seves creacions artístiques fetes a partir dels escrits dels mateixos autors forans.

L'Ot ha estat adalil amb Gabriela Leva, que també és alumna de l'institut. Van portar l'any passat els autors fins a Sant Gregori, una ermita encastada en una roca de gres rogent, a pocs quilòmetres de Falset, perquè hi tenen «molts records», expliquen. És on anaven de petits d'excursió, a celebrar aniversaris.

Tots dos coincideixen que els ha «agradat molt», tot i no estar involucrats en el món literari. L'Ot diu que «ha sigut bonic ensenyar a escriptors reconeguts els nostres racons i vivències passades». Coincideix amb la Xènia afirmant que el PEP aporta una «nova visió», ja que normalment la comarca se la coneix pels vins. «Descriure el Priorat des d'un vessant literari i artístic és una nova expressió», relata l'adalil.

A les escoles els infants i els adolescents fan tallers amb els autors, i també surten a fer caminades per resseguir les paraules descrites pels escriptors. «Els textos que tenen al davant parlen del seu territori, per tant, la manera d'interpel·lar-los és una altra», subratlla Vernet. «Es tracta d'aprendre a mirar la pròpia realitat i lloc d'una manera diferent. Això contribueix a alimentar una autoestima que no estigui basada en els típics tòpics», reflexiona l'ànima del projecte.

Futurs adalils

El projecte té el futur assegurat. Després de la sessió de retorn a l'institut, la Roser exposa als alumnes la possibilitat que l'any vinent siguin adalils. Abans que acabi de dir-ho, ja hi ha mans aixecades com a voluntaris. Ells són el Nahuel Peri, la Dària Puig i la Mariona Prous, cursen quart d'ESO i primer de batxillerat. «Farem segon de batxillerat i tindrem feina, però serà una experiència bonica poder ensenyar la nostra casa, el nostre territori a la gent estrangera, i que puguin aplicar el seu art», diu la Dària.

Aquest any han plasmat els textos dels autors en làmines de pintura, afegint també algunes de les figures retòriques que han estudiat a classe. El Nahuel s'emporta una experiència «enriquidora». Pensen que els visitants han «captat bé l'essència» del Priorat. «Crec que els ha agradat i me n'alegro que hagin pogut descobrir aquest territori», assenyala un dels estudiants. «Ens ha agradat moltíssim veure com persones de fora veuen la nostra terra, el nostre tarannà i la nostra manera de ser», afegeix el Nahuel.

El Priorat, poc present en l'imaginari literari

La Roser explica que el Priorat «és un territori poc present en l'imaginari literari del país». Per això, fa quinze anys que va crear el PEP. «És un espai on s'ha d'existir, perquè si no existeixes, tot lo negatiu s'hi val. Es pot construir un imaginari de qualsevol mena a partir de tòpics», avisa.

«Amb aquest projecte pretenem que no siguin els tòpics los que marquin aquest coneixement, sinó l'experiència de la gent de la comarca que els acull», comenta. A més, Vernet destaca la «l'encreuament de mirades» que «enriqueix la mirada d'uns i dels altres», conclou.