La sorprenent casa dins d'un molí a Tarragona que enamora els arquitectes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Connectar el futur amb el passat no sempre és una tasca fàcil, però no és impossible. Un gran exemple es pot veure en un molí situat a la Vilella Baixa (Priorat) que ha estat transformat en una llar contemporània. La sorprenent casa és un dels projectes més originals de l'Estudi Vilablanch 2023 de Barcelona, especialista en la restauració d'espais d'alt valor patrimonial i arquitectònic.

L'estudi barceloní ha aconseguit recupera un antic molí del segle XVI en desús en una casa autosostenible fidel a la seva arquitectura original al seu projecte Lo Molí.

Aquest antic molí hidràulic es troba en un terreny de 3,000 m² envoltat de vinyes i oliveres. Actualment en desús, l'estructura està situada al llarg de la carretera Lloá, que voreja el riu Montsant. L'estudi de Barcelona el va convertir en una llar contemporània de 200 m², a través d'un projecte que es va mantenir connectat al seu passat i a la naturalesa que l'envolta.

Imatge de la cuina.Eugeni Pons

Un dels reptes de l'estudi va ser que l'edifici està classificat com un Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), per la qual cosa s'havia de conservar i restaurar els elements catalogats.

El molí està format per diferents construccions, entre elles el molí hidràulic del segle XVI dedicat a la producció de paper i, posteriorment, a l'oli. Al seu costat es va construir un edifici rectangular de tres plantes on hi vivia la família que treballava en el molí.

Al segle XIX es va construir una torre octagonal d'estil mudèjar per a subministrar aigua al molí. L'edifici també comptava amb dues grans terrasses i una zona verda que donava accés al terreny.

Degut a la particularitat de l'edifici i de l'orografia, l'estudi va realitzar una intensa investigació i un gran treball de planificació de l'obra que es va portar a cap en dues fases. Queda pendent una tercera dedicada a la transformació de les zones exteriors.

D'aquesta manera l'interior va ser restaurat recuperant elements originals, i el volum es va ampliar excavant l'antic canal d'aigua del molí per posar-hi una escala de cargol per tal que tots els edificis estiguessin connectats.

Imatge de l'escala cargol per connectar els edificis.Eugeni Pons

D'aquesta manera, a la planta baixa de l'edifici es pot trobar un dormitori amb bany (situat en l'antiga sala de molta), una sala d'estar i una petita cuina, tot equipat per a persones amb mobilitat reduïda.

Imatge d'un dels dormitoris.Eugeni Pons

El primer pis està dedicat a la zona de descans, amb un dormitori principal amb bany en suite, un segon dormitori i un altre bany, mentre que en l'àtic hi ha una sala multifuncional.

Imatge de la sala multifuncional.Eugeni Pons

Al llarg de la torre, hi ha una espaiosa cuina connectada amb la sala d'estar, situada en l'antic mirador amb meravelloses vistes del poble. Mentre que la planta subterrània està dedicada al celler.