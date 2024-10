Grup Fermator celebra el Family Day a la planta de Falset

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El passat dissabte, 5 d'octubre, Grupo Fermator va organitzar el Family Day a la seva seu de Doors Movement Technology S.L. (DMT), a Falset. Més de 220 persones, entre col·laboradors i les seves famílies, van gaudir d'una jornada inoblidable.

L'acte va començar amb una visita guiada per les instal·lacions de DMT, que ocupen 11.000 metres quadrats. Els empleats van tenir l'oportunitat de mostrar als seus familiars els seus llocs de treball, permetent-los observar de prop el funcionament diari de l'empresa.

Després de la visita, tots els assistents es van dirigir a la zona de picnic, que oferia una àmplia gamma d'activitats per a totes les edats, incloent tallers de pintacares, inflables i diverses activitats lúdiques. La proposta gastronòmica va ser un dels punts forts de la jornada, amb una selecció de plats com paelles, embotits i especialitats locals, així com espais de begudes i un carro de gelats.

El Family Day va ser una oportunitat excel·lent per enfortir els llaços entre el personal de DMT i per mostrar el seu entorn laboral en un ambient distès i familiar. Com a record d’aquesta jornada especial, cada participant va rebre un obsequi, la qual cosa va contribuir a fer del dia un moment ple de bones experiències.