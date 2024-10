El Priorat engega un pla de millora de la competitivitat de la Ruta del Vi i de l’Oli

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell Comarcal del Priorat ha engegat una licitació per redactar un pla de millora de la Ruta del Vi i de l’Oli de la comarca. Aquesta iniciativa persegueix convertir la regió en una destinació turística competitiva amb una oferta vinculada al paisatge i producte local, tal com resa el text d’aquesta.

El projecte sorgeix del Pla Estratègic de Turisme Sostenible del Priorat, encarregat l’any 2023 davant l’aposta del Consell Comarcal per diversificar l’economia per tal de frenar el despoblament a la comarca. Aquest pla ha estat finançat amb una línia d’ajudes estatals dedicades al suport de la innovació territorial.

La Ruta del Vi del Priorat és una de les principals eines turístiques de la comarca, servint com a guia dels principals cellers de la DO Montsant i la DOC Priorat, així com de les experiències que ofereixen.

El pla de millora engegat haurà de realitzar una diagnosi de l’actual situació de l’enoturisme i els seus promotors, així com de la demanda turística del sector. Amb aquestes dades, els adjudicataris realitzaran un programa d’acompanyament professional als cellers, restaurants i allotjaments de la regió, es contempla assessorar a 100 empreses.

El pla de millora contempla també la definició d’un sistema d’adhesió i de qualitat a la Ruta del Vi. Aquesta idea pretén definir un alt estàndard d’excel·lència amb una sèrie de requisits de qualitat per les empreses que formin part de la ruta.

Una altra de les apostes d’aquesta iniciativa és la digitalització, proposant definir un sistema d’obtenció de dades del perfil del visitant que pugui proporcionar un estudi d’aquest. L’objectiu d’aquest punt és conèixer el lloc d’origen dels visitants, els llocs més visitats i on pernocten, la durada de l’estada o la repetició de les visites.

Finalment, el Consell Comarcal vol reforçar el turisme vinculat a l’oli dins la comarca. Per fer-ho possible, es planteja un programa d’acompanyament a les empreses relacionades amb aquest producte per tal d’estructurar experiències turístiques al voltant del mateix. Es contempla visitar almenys 25 empreses d’aquest sector, les quals podran estructurar la Ruta de l’Oli del Priorat.

El contracte fixa el 15 de novembre de 2025 com a termini màxim per implementar aquestes accions. Les tasques de mentoria i acompanyament a empreses hauran de ser realitzades abans del juny de l’any vinent, mentre que la definició del sistema d’adhesió i el sistema de dades es prolongarà fins al novembre del mateix any. El valor total del contracte és de 46.000 euros amb IVA.