Rescaten un grup d'excursionistes perduts a la zona del paratge de l'ermita de Sant Gregori de Falset

Aquest diumenge a la tarda els Bombers de la Generalitat han treballat en la recerca d'un grup d'onze persones, que havien quedat dispersades en petits grups a la zona del paratge de l'ermita de Sant Gregori de Falset.

Els Bombers han rebut l'avís a les 13.29 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb quatre dotacions terrestres, entre les quals es trobaven efectius de l'Equip de Prevenció Activa Forestal.

Un cop allà el cos ha iniciat la recerca per la sendera de l'ermita baixant cap on havien localitzat un petit grup, que es trobava bloquejat en una zona de roques. Un cop han socorregut aquest grup han revisat la totalitat de la zona per descartar que cap altra persona havia quedat embarrerada. Finalment, han pogut localitzar tot el grup, al qual han acompanyat fins a la plaça de Sant Gregori.