Rafel Muria posa cervell i ànima a taula

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

És divendres a mitja tarda. A la cuina del Quatre Molins, a Cornudella de Montsant, l’activitat és frenètica. El restaurant és tancat, però de tant en tant algú pica a la porta. Són clients que demanen fer una reserva. Els atenen en català, en francès o en anglès, perquè per aquí hi passen visitants d’arreu. A les vuit del vespre ha d’estar tot en solfa, perquè aquesta nit tenen molta feina. Aquesta mateixa setmana Rafel Muria, xef del restaurant, ha presentat els seus dos nous menús: La nostra essència i Els nostres pensaments. Es tracta de dues propostes sorgides dels records, l’aprenentatge i el creixement. «Arrenquem aquesta temporada molt forts i amb moltes ganes», admet Muria. El xef, reconegut amb una Estrella Michelin, explica que la seva nova carta parla del Priorat, de les Terres de l’Ebre, «que són casa meva», i de l’apicultura, «amb el rusc com a metàfora de totes les persones que formen part del nostre equip i treballen per fer-lo créixer».

Aquesta exploració del Priorat, l’apicultura i la Mediterrània pren forma en el menú Els nostres pensaments, una proposta formada per tretze capítols que el xef ha dissenyat «per posar la gastronomia del Priorat a l’altura dels seus vins». El menú, admet el Rafel, també és la culminació dels seus anys d’aprenentatge i creixement, tant personal com professional. «És el repte més important que hem experimentat fins al moment», assegura.

El menú beu de la tradició prioratenca, incorporant elements propis de la comarca, com la carn de caça, o receptes icòniques com la truita amb suc, reinventada amb una proposta que desgrana ingredients per després sumar-los de nou. La proposta, però, també porta fins al cor del Priorat l’essència del Delta de l’Ebre, un territori que Muria reivindica tot seleccionant-ne els millors productes.

Junt amb aquest menú, el Quatre Molins ofereix també el menú gastronòmic La nostra essència, que es presenta com un homenatge als plats icònics del restaurant, una retrospectiva amb una selecció dels millors plats que s’han cuinat a la casa.

El preu de La nostra essència és de 85 € i el d’Els nostres pensaments és de 120 €. Tots dos menús es poden degustar amb tres propostes de maridatge, dissenyades amb referències del Montsant i el Priorat. Per a més informació es pot consultar la web del restaurant (www.quatremolins.com).