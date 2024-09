Destinaran 70,8 MEUR en ajuts a explotacions agrícoles afectades per la sequera al Priorat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha acordat aquest dimecres destinar 70,8 milions d'euros en ajudes per pal·liar els danys ocasionats per la sequera al Priorat, una mesura que ja va avançar el president Salvador Illa divendres passat en una visita a la comarca.

Es tracta d'ajuts directes a les explotacions agràries afectades per la sequera que no han tingut accés a l'aigua de reg i el termini de pagament és fins al 31 de desembre d'aquest any. La mesura, que forma part d'un pla més ampli per pal·liar els efectes de la sequera al Priorat, té uns 1.100 beneficiaris potencials, amb un total de 5.360 hectàrees, segons càlculs del Govern.

El pla acordat pel Govern també preveu accelerar la connexió de la Comunitat de Regants de Garrigues Sud i la Comunitat General de Regants d'Aigües del Riu Montsant per millorar el subministrament d'aigua de regadiu i potable als municipis de la comarca del Priorat. Les obres tenen un cost estimat de sis milions d'euros, segons els càlculs de l'executiu català. Les mesures també inclouen la promoció davant la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) de la modificació de la concessió de la Comunitat General de Regants del Riu Montsant per tal d'incloure un nou punt de captació al riu Ebre tot aprofitant les infraestructures.

D'altra banda, l'acord del Govern vol promoure una línia d'ajuts de 19,5 milions d'euros per a la transformació del cooperativisme agroalimentari, fomentar la seva competitivitat i sostenibilitat ambiental, econòmica i social. També preveu instar la CHE a adoptar les mesures necessàries per executar un nou punt de captació d'aigua al riu Ebre situat al municipi de Garcia per al subministrament a la Comunitat de Regants del Baix Priorat i dur a terme l'ampliació de la zona de regadiu de la Comunitat de Regants del Baix Priorat sempre que s'assoleixi un nombre suficient d'adhesions per part dels regants.

Les mesures també preveuen encarregar a l'Institut Català de Finances i al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que impulsi una línia de préstecs destinada a millorar la resiliència del sector agrari davant el canvi climàtic, dotar el Consell Comarcal del Priorat d'un tècnic de protecció civil comarcal i incrementar les inspeccions de cabals mínims fixats.

Entre les accions que planteja el pla també hi ha mantenir la coordinació entre els diversos cossos policials i el cos d'agents rurals per determinar punts d'interès policials i incrementar-hi la presència, reforçar les campanyes de prevenció d'incendis amb codis QR als panells informatius i elaborar un pla pilot per identificar quina és l'aportació que fa cada explotació agrícola en la prevenció dels incendis, entre altres mesures. Per tal de vetllar pel compliment del pla, el Govern ha acordat crear una comissió de seguiment de les mesures.