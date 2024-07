Una vinya del celler Venus Universal ajuda a frenar el foc de la Figuera

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El passat 28 de juliol un incendi forestal, que va durar més de 24 hores, va cremar unes 17 hectàrees a la Figuera (Priorat). El foc va obligar a confinar la població del municipi i de la Vilella Baixa. També es va tallar la circulació de la T-730, l'enllaç amb la T-714, la T-702 entre la Bisbal de Falset i Cabacés, la T-732 entre el Molar i el Lloar i la T-712 entre Gratallops i el Lloar.

En total, més de 140 efectius dels Bombers, 42 dotacions terrestres i 12 mitjans aeris van fer front a un incendi complicat per les altes temperatures. El foc va afectar sobretot de zona forestal a l'Espai Natural Protegit del Pas de l'Ase, a prop del refugi Leandre Lerín.

Davant aquesta complicada situació, el foc es va topar amb un dur contrincant i és que les vinyes de la finca del Guixar del celler Venus Universal van actuar de tallafoc i van ajudar a que l'incendi no s'estengués. Com a conseqüència, tal i com expliquen els responsables del celler, la finca es va cremar. Des del celler esperen que ben aviat arribi la pluja per ajudar a recuperar, com més aviat millor, el terreny i les vinyes del Guixar.

Cruelment, el treball de molts anys d'aquests viticultors va quedar en no res en unes hores. Tot i això, ells es mostren esperançats i agraïts per la feina de les forces de seguretat i dels Bombers que van treballar incansablement per apagar el foc de la Figuera. Alhora que destaquen l'heroïcitat de la seva vinya que va evitar que les coses haguessin estat pitjors.

Venus Universal és un celler familiar situat a Montsant que treballa les vinyes des del 1999.

La fotògrafa Júlia Viejobueno Cavallé també va anar relatant a través de les seves xarxes socials com va viure l'incendi, ja que es veïna de la Figuera. A més, també es poden veure fotos impactants del foc i dels bombers durant les tasques d'extinció.

