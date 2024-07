Els Bombers donen per controlat l'incendi de la Figuera

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers han donat per controlat l'incendi forestal de la Figuera (Priorat) que es va declarar aquest diumenge a la tarda i que ha calcinat unes 17 hectàrees, segons les primeres estimacions.

Aquest dilluns al migdia el cos encara hi treballa amb una quinzena de dotacions per tal d'extingir-lo, objectiu que no és clar que es pugui assolir del tot durant la jornada a causa de les altes temperatures que hi ha a la zona. Tot i els treballs cap a les onze del matí s'ha pogut reobrir la carretera T-730 que uneix la Figuera i el Molar.

Et pot interessar