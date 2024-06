Detingut per conduir sota els efectes de les drogues, amb un vehicle sostret i sense permís al Priorat

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns un home a Pradell de la Teixeta (Priorat) com a presumpte autor dels delictes de robatori o furt d'ús de vehicle, desobediència als agents de l'autoritat, conduir sense permís i per tràfic de drogues.

L'arrestat, de 43 anys, es va saltar un control policial establert diumenge a la nit a l'N-420, a l'altura del municipi perquè anava sota els efectes de les drogues. Després d'intentar fugir, els agents li van trobar més de 600 euros fraccionats en bitllets petits, 2,4 grams de cocaïna distribuïda en quatre embolcalls de plàstics i 8,10 grams d'heroïna. El detingut també tenia ordre de detenció pendent per tràfic de drogues i per un robatori violent a Móra la Nova.

Els Mossos van advertir que el conductor d'un dels vehicles aturats en el control policial presentava símptomes d'haver consumit algun tipus de substància estupefaent, els quals eren incompatibles amb la conducció. Quan els agents van indicar-li que s'adrecés a la zona habilitada per fer-li les proves pertinents, l'individu va accelerar i va fugir. Tot i que va aconseguir esquivar el punt policial, l'home va perdre el control del seu cotxe i va sortir de la via en un camp adjacent de la carretera.

Tot seguit, va fugir corrents i va intentar amagar-se en una zona boscosa, però els mossos el van poder interceptar i detenir. Un cop identificat, van comprovar que es tractava d'un home amb més de 75 antecedents policials, la majoria relacionats amb robatoris. També van descobrir que no disposava de permís per pèrdua de punts i que el vehicle que conduïa constava com a sostret. L'havia robat unes hores abans a Reus. A més, va donar positiu per consum d'heroïna en els testos.

Per tot plegat, l'home va quedar detingut com a presumpte autor de tres delictes: robatori o furt d'ús de vehicle, contra la salut pública i per conduir sense tenir el permís vigent per pèrdua de punts. A banda, un cop traslladat a la comissaria de Falset, els agents van comprovar que la Unitat de Seguretat Ciutadana de Móra havia comissionat la detenció del mateix home per un robatori amb intimidació i per tràfic de drogues.

De fet, els mossos de Móra d'Ebre l'havien identificat com a presumpte autor d'un robatori amb intimidació el dia abans a Móra la Nova. L'home havia amenaçat una dona i l'havia obligat a treure del caixer automàtic 1.000 euros. Mentre investigaven el robatori, també van descobrir que tenia una plantació de marihuana al garatge de la casa on vivia, a Móra la Nova. Hi van trobar 80 plantes. En l'operació, els policies van intervenir les plantes i el sistema necessari per al cultiu.

El detingut passarà a disposició judicial davant el jutjat en funcions de guàrdia de Falset en les pròximes hores.

Et pot interessar: