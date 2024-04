La consulta popular sobre el canvi de nom de la Bisbal de Falset acaba en empat

La consulta popular sobre el canvi de nom de la Bisbal de Falset ha acabat en empat. Amb una participació del 80,3% del cens cridat a les urnes, 78 persones han optat per mantenir la denominació original, 78 per canviar-la per 'la Bisbal de Montsant' i tres han votat en blanc.

Un resultat que ha agafat «per sorpresa» a l'alcalde Òscar Vidal, qui ha explicat a l'ACN que la decisió final passarà a les mans de l'Ajuntament. En aquest context, l'equip de govern es reunirà pròximament per valorar la situació.

La proposta de modificació del topònim, que compta amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), s'havia proposat per distingir-se de la localitat de Falset i destacar el vincle amb la serra del Montsant.

Et pot interessar: