Un motorista cau per un barranc a la T-702 a la Vilella Baixa

Aquest dissabte un motorista ha sortit de la via i ha caigut per un barranc al quilòmetre 20 de la T-702, a l'altura de Vilella Baixa. L'avís s'ha rebut a les 13:11 h i s'han desplaçat una ambulància del SEM, 2 patrulles dels Mossos i 4 dotacions dels Bombers. Aquests últims han activat un helicòpter del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials per poder realitzar l'extracció del conductor, que es troba en estat ferit greu.

L'accident ha provocat que a la carretera T-702 es donés pas alternatiu a la Vilella Baixa i retencions en tots dos sentits.