L'antiga fàbrica Falbar de Falset acollirà un centre turístic museïtzat del vi a partir del 2025

Un doble projecte vinculat al món del vi és l'aposta de l'Ajuntament de Falset per revitalitzar l'espai que va ocupar l'antiga fàbrica tèxtil Falbar. El primer projecte ja està en marxa i consisteix en habilitar l'edifici annex per convertir-lo en un centre turístic museïtzat del vi i el Priorat. S'espera que estigui enllestit el 2025. Però el principal és portar-hi la seu de Vitec, centre tecnològic del vi, per tal de convertir-lo en un centre de recerca, innovació i formació referent al sud d'Europa. Generalitat, Estat i Diputació de Tarragona ja s'han compromès a treballar-hi, si bé es tracta d'una iniciativa a llarg termini per la qual caldrien uns 10 milions d'euros, tal com reconeix a l'ACN l'alcalde de Falset, Carlos Brull.

L'Ajuntament de Falset va comprar la nau de l'antiga Falbar el 2022. L'empresa va tancar el 2011 i des d'aleshores els més de 4.000 m2 de la nau situada al mig de la localitat estan pràcticament desaprofitats. De fet, tan sols serveix de magatzem per guardar-hi maquinària municipal entre restes del que va ser una indústria tèxtil que elaborava camises.

Des de l'adquisició, el consistori ha treballat per revitalitzar l'espai i dedicar-lo al món del vi. Ara els projectes es comencen a concretar. D'entrada l'edifici annex, d'uns 400 m2, es destinarà a l'anomenat «espai del vi». «Ja està caminant i té el projecte executiu fet, que aviat haurem d'aprovar i licitar», comenta Brull. En detall hi haurà un espai de degustació, informació i atenció al visitant de la comarca així com també sales immersives i de realitat virtual que expliquin la història vitivinícola i del paisatge de la comarca. Per dur a terme els treballs el consistori ha aconseguit 600.000 euros dels fons Next Generation, que es complementaran amb una aportació municipal més minsa.

Nova seu de Vitec

Però l'obra principal és el trasllat de Vitec, que permetria fer un salt qualitatiu al centre en matèria de «formació, recerca, innovació tecnològica i atendre els reptes del canvi climàtic» i convertir-se «en referent al sud d'Europa», segons Brull. De moment ja hi ha un pla estratègic que posa sobre plànol la distribució a la Falbar. Així, a la planta baixa hi hauria la recepció, una sala de criança i guarda d'ampolles, una sala de processat de raïm, una planta pilot de noves tecnologies, cambres de temperatura controlada, magatzem i una zona destinada a un celler experimental. Al primer pis s'hi ubicaria una sala d'actes i de formació, una sala de tast i cuina «amb capacitat per més de 100 persones», laboratoris, despatxos i sales de reunions per atendre entitats relacionades amb el sector enoturístic, agroalimentari i agrari. També hi ha la porta oberta perquè s'hi ubiqui l'escola d'enologia de Falset.

Tot plegat seria «un 'hub' vitivinícola», comenta el batlle. «És un projecte únic, una oportunitat no només a nivell local, sinó de país», remarca. «Vitec ampliaria l'oferta de serveis al sector vitivinícola. La recerca podria tenir unes instal·lacions més còmodes i grans i s'aportarien més llocs de treball», considera el batlle. A dia d'avui al centre hi ha 28 treballadors i es podria arribar als 40. «Com a comarca ens posa com a referents i ens ajuda a frenar el despoblament i a continuar amb el futur dins del món vitivinícola i de l'enoturisme», exposa el batlle.

Des del consistori han apuntat que s'està treballant en el projecte i ja s'ha aconseguit el compromís d'institucions i entitats per tirar-lo endavant. Les que ja han participat en una reunió en la qual es va consensuar impulsar la iniciativa hi ha la Generalitat, la Diputació de Tarragona, la subdelegació de l'Estat, la URV, el Consell Comarcal del Priorat, la DOQ Priorat, la DO Montsant i el mateix Vitec. «Hem d'alinear els astres», comenta Brull. Els 10 MEUR que s'estimen necessaris haurien d'arribar de l'Estat, la Generalitat o fons Next Generation, sense renunciar al suport d'inversions privades.

Sense terminis

Amb tot, l'ajuntament no es marca terminis. El pròxim pas serà fer una primera reunió amb tots els representants designats pels agents implicats per analitzar quins passos se segueixen i quines portes cal trucar.«Partim d'un pla estratègic i hem d'anar a presentar-lo, si cal a altres administracions o al ministeri», finalitza Brull.