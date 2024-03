Jutgen un jove acusat d’agredir un mosso en una protesta antifeixista a Cornudella el 2023

El jutjat penal número 2 de Reus ha jutjat aquest dijous un jove acusat d’haver agredit presumptament un agent dels Mossos d’Esquadra durant una protesta en contra de la presentació del partit Renaixença Nacional Catalana a Cornudella de Montsant (Priorat) el gener del 2023.

Segons la defensa, la fiscalia demana una pena d’un any i deu mesos de presó per haver «empès i amenaçat» un agent de l’autoritat. El cas d’aquest jove de 26 anys està relacionat amb un altre judici que va tenir lloc el passat mes de juliol pels mateixos fets. L’home de 50 anys va acabar sent absolt de tots els càrrecs. Durant el judici, una desena de persones convocades per l’Assemblea Antifeixista del Priorat s’han manifestat a les portes dels Jutjats de Reus.

Segons l’escrit d’acusació, al qual ha tingut accés l’ACN, l’acusat estava en un estat «alterat» quan hauria «empès, insultat i amenaçat de mort» un agent dels Mossos d’Esquadra en el marc de la presentació d’un partit polític a Cornudella de Montsant (Priorat) el 14 de gener del 2023. El document constata que el cos policial va haver d’intervenir per garantir la seguretat en finalitzar l’acte, però detalla que no es van produir lesions.

Aquest dijous estaven citats a declarar tres agents dels Mossos d’Esquadra, així com l’acusat de 26 anys. A més, l’home de 50 anys, que va ser acusat pels mateixos delictes el juliol de l’any passat, també ha declarat com a testimoni.

Per la seva banda, la portaveu de l’Assemblea Antifeixista del Priorat, Júlia Soler, ha defensat que la jornada de protesta celebrada a Cornudella de Montsant el gener del 2023 va ser «pacífica», amb «càntics i pancartes», però «sense violència». De fet, ha lamentat que la ciutadania encara «no pugui manifestar-se lliurement, sense por de tornar a casa amb represàlies».