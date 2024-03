Falset farà de l’antiga fàbrica Falbar un centre tecnològic de referència dedicat al vi

Les instal·lacions del Centre Tecnològic del Vi (VITEC) es traslladaran a l’antiga fàbrica tèxtil Falbar, de Falset. El consistori falsetà compta amb el suport de totes les institucions –Generalitat, Diputació de Tarragona, Subdelegació del Govern a Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, Consell Comarcal del Priorat, DOQ Priorat i DO Montsant–. L’edifici, en desús des que va tancar l’any 2011, va ser adquirit pel consistori per 377.520 euros, dels quals 150.000 van ser finançats per la Diputació de Tarragona. L’alcalde de Falset, Carlos Brull, va destacar la bona sintonia institucional: «Totes les institucions són conscients que aquesta és una gran oportunitat per a Falset i el conjunt del sector vitivinícola del Priorat, però també de tot el país».

Referent al sud d’Europa

«Actualment VITEC té un problema d’espai que limita la seva capacitat de creixement en tots els sentits, i el fet de traslladar-nos a la Falbar ens permetria, ampliar el catàleg de serveis, convertint-nos en un referent al sud d’Europa», afirmava el director general de VITEC, Sergi de Lamo. Aquest canvi suposaria el creixement de les instal·lacions, l’equipament tècnic i el personal de VITEC i, a la vegada, una ampliació de la capacitat d’investigació i dels serveis analítics que ofereix.

D’altra banda, el nou centre comptaria amb una infraestructura «diferencial de referència al conjunt de l’estat i al sud d’Europa: una planta pilot de noves tecnologies, un laboratori de neurociència aplicada a les preferències i percepcions del consumidor i un laboratori de garantia d’autenticitat i qualitat dels vins per evitar fraus. A més, també comptaria amb laboratoris d’anàlisi al voltant de la cadena de valor vitivinícola i un celler experimental amb sala de criança que s’oferiria com a viver de cellers perquè, en una fase inicial, els emprenedors puguin crear i posar en marxa el seu propi celler a la comarca. Així mateix, es posaria a disposició d’empreses, entitats i particulars, sales de reunions, aules de formació, una sala d’actes i presentacions, una sala de tast de gran format i una cuina.

L’objectiu d’aquest nou hub és posicionar Falset com a capital del vi i porta d’entrada als diferents destins i experiències vinculades a l’enoturisme i la descoberta dels productes de la terra, així com el patrimoni cultural del municipi i de la comarca. Les obres de caire turístic s’iniciaranenguany amb l’objectiu que el nou equipament estigui operatiu el 2025.