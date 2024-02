La Chemeta més fràgil i transparent

Puntualment, cada dia –o cada dos dies a tot estirar– la Chema Novell, més coneguda com a Chemeta, publica un retrat al seu compte d’Instagram (@chemeta). A les fotos del seu perfil, l’autora hi acostuma a aparèixer en blanc i negre i repetint trets que li són característics, com un estilisme molt pensat on destaquen complements i, especialment, collarets, fets per ella mateixa.

Les fotografies són un compendi de moda, disseny, fotografia i, sobretot, una actitud vital que entra de ple en el món de l’art. Així i tot, per definir-se la Chemeta descarta tot el que està relacionat amb aquests conceptes: «No soc artista, ni fotògrafa, ni influencer», assegura.

Ara, un llibre recull una selecció d’aquestes fotografies, aplegades sota el títol Performance. El volum ha estat editat per ADDEND, centre i residència d’artistes amb seu a la Morera del Montsant. El seu editor és Francesc Vidal, qui explica que «el llibre vol posar en valor els tres vessants de la Chemeta: la imatge, la presència i la difusió».

D’aquesta barreja, destaca Vidal, «en surt una proposta molt atípica, que no encaixa en la majoria dels plantejaments del món de l’art, perquè encara que sembli que l’art és molt lliure i radical, en realitat tot està molt estandarditzat». La diferència, conclou l’editor, «és que la majoria de gent fa art, mentre que la Chemeta viu artísticament».

Aquest viure artísticament queda perfectament recollit en el llibre, que compta amb textos de Marcel Pey i Eudald Camps. La gran protagonista, però, és la Chemeta, que admet que les fotos la mostren tal com és, «molt fràgil, encara que no ho sembli». A més, subratlla, la dona que es veu «no fa d’actriu». Es mostra «tal com soc, i ensenyant el que faig. Soc transparent».

En aquest punt el Francesc apunta que «allò que veiem d’ella, que sembla molt lúdic i molt orgànic, perquè ho fa de manera molt natural, en realitat és molt radical». Per tot plegat, insisteix l’editor, «si no la podem definir com a artista, sí que és algú molt proper al món de l’art, fet que és molt interessant». I sobre la idea de fer un llibre amb les fotografies, el Francesc explica que la intenció era «posar en pausa» les imatges, allunyant-se de la immediatesa.

La Chemeta presentarà Performance aquest dissabte, 24 de febrer, a partir de les 12 del migdia a ADDEND, a la Morera del Montsant. Hi haurà l’actuació musical d’Obscure, grup de tribut a The Cure, i alguna sorpresa que els organitzadors no han volgut desvetllar.