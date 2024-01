El Consell Comarcal del Priorat veu «racional» portar aigua de l'Ebre

El Consell Comarcal del Priorat va aprovar aquest dilluns en el seu plenari una moció en la qual considera «racional» portar aigua de l'Ebre a la comarca i que això «és clau per a la supervivència del sector primari», que és «la base de l'economia» del Priorat. Així, l'ens s'ha posicionat favorablement a la proposta del Departament d'Acció Climàtica de captar aigua de l'Ebre i portar-la als embassaments prioratins. «Rebem de bon grat una proposta que és racional», ha assenyalat el president, Sergi Méndez, que ha afegit que «el Priorat ha de gestionar els seus recursos hídrics d'una manera eficient i sostenible i només agafar l'aigua de l'Ebre en situacions excepcionals» i ha demanat revocar el transvasament de Siurana cap a Riudecanyes.

Des de la institució es veu en els projectes per portar aigua de l’Ebre cap a la comarca una solució estructural que assegurarà el reg i l'aigua de boca en moments difícils. Per això, han fet una crida al Govern i als grups amb representació al Parlament de Catalunya perquè es posin a treballar com més aviat millor en aquests projectes i que es contemplin les partides necessàries dins la negociació dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2024.

Amb tot, i malgrat que des de la Generalitat s'ha assegurat que l'aigua de l'Ebre no arribarà a Riudecanyes, el Consell Comarcal del Priorat ha insistit en la necessitat d'acabar amb la concessió que permet el transvasament de l'embassament de Siurana cap al del Baix Camp. Méndez ha afirmat que «ni una gota de l'aigua del Siurana ha de baixar cap a Riudecanyes». «Hem de continuar treballant per acabar amb l'espoli i revocar el transvasament», ha etzibat.

De la mateixa manera, la institució comarcal creu necessària la retirada, sense càrrecs, de la demanda interposada contra les activistes que van actuar en defensa del riu Siurana i que han de fer front a un procés judicial per presumptament haver aturat «de forma reivindicativa i totalment simbòlica» el transvasament cap al pantà de Riudecanyes.

Per altra banda, des del Consell Comarcal també s'ha animat la Generalitat a dur a terme les inversions necessàries perquè els pagesos de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes puguin regar amb l'aigua regenerada que la depuradora de Reus deixa anar al mar.