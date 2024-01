L'església de la Cartoixa d'Escaladei recupera «l'esplendor» amb la restitució i descoberta de tres capelles gòtiques

L'església de la Cartoixa d'Escaladei (Priorat) ha culminat les obres de restitució i la descoberta de tres capelles gòtiques. La rehabilitació, inclosa en el pla director del monument de 2007, ha consistit en la reconstrucció del temple, en ruïnes a causa de la desamortització del 1835. La intervenció, impulsada pel departament de Cultura, ha tingut un cost superior als 4 milions d'euros.

Segons la consellera de Territori, Ester Capella, el conjunt arquitectònic ha recuperat «l'esplendor» i ha posat de manifest la «simbiosi entre el monument i l'entorn natural», si bé l'inici de les obres va ser «feixuc» per la coincidència de l'esclat de la pandèmia. Està previst que la Cartoixa passi a formar part d'un projecte immersiu a finals d'any.

La intervenció a la Cartoixa d'Escaladei ha consistit en una recerca tant històrica com arqueològica. D'aquesta manera, els treballs s'han centrat en la recuperació de la coberta original del temple, així com la seva morfologia en el segle XVIII. A partir de les restes arqueològiques localitzades, s'ha pogut identificar on es trobava cada element i tornar-lo a col·locar al seu espai original. Tot plegat, després de retirar entre un metre i mig i quatre metres de runa on estaven soterrades les diferents estances del temple.

Així, s'ha recuperat bona part del paviment original que s'ha restaurat i s'ha reconstruït amb rajola nova d'uns colors molt similars en aquells punts on mancaven les peces originals. El conjunt de les obres s'han fet amb la voluntat de fer una recuperació «respectuosa» i amb rigor històric que «mimetitza» amb l'espai original. Segons Carme Bergès, cap de l'àrea de Monuments i Jaciments de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, s'ha millorat el relat i la narrativa que s'explica de la Cartoixa d'Escaladei.

Les tasques de desenrunament també han deixat al descobert tres capelles gòtiques del principi del segle XV, així com la capella del Santíssim. Es tracta d'un indret del qual només se'n tenia informació documental, però poques evidències arquitectòniques. Després d'aquesta intervenció, s'ha pogut comprovar que es tracta d'una construcció amb una nau coberta per una volta de creueria i capelles laterals.

Espais com el tabernacle escultòric monumental o les sagristies també han pogut emergir de les runes i propiciar la interpretació històrica del monument, en l'any en què es commemora el 830è aniversari de la fundació de la Cartoixa d'Escaladei. El projecte de rehabilitació i reconstrucció es va iniciar disset anys enrere, el 2007, i ha permès posar en valor una de les cartoixes més antigues de tota la península Ibèrica.

Els treballs històrics, arqueològics i arquitectònics han estat impulsats pel departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i gestionades per l'Institut Català del Sòl, amb una inversió de 4.323.385 euros. La major part del finançament ha anat a càrrec del Departament, si bé el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible també hi ha destinat 1.093.682 euros.

Dues jornades de portes obertes

Durant aquest cap de setmana, el 27 i 28 de gener, es proposa dues jornades de portes obertes al conjunt monumental per tal que la ciutadania pugui visitar gratuïtament la Cartoixa d'Escaladei i la seva església. En la mateixa línia, està previst que a finals d'any s'incorpori a un projecte immersiu, 'Els Ulls de la Història. Una mirada immersiva del patrimoni català'. Es tracta d'una iniciativa que inclourà fins a quatre conjunts arquitectònics del país i actualitzarà els relats històrics amb narratives més inclusives, amb perspectiva de gènere i de classe.