Mascort diu que «només» es demanarà aigua de l'Ebre per omplir els embassaments del Priorat «si aquests estan buits»

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha reiterat que els dos projectes proposats pel Govern per abastir amb aigua de l'Ebre els embassaments del Priorat estan pensats únicament per garantir el reg de suport i que, en cas que es tirin endavant, «només» es demanarà aigua si aquests «estan buits».

«Sempre parlem de reg de suport, uns 1.200 metres cúbics per hectàrea i any, que és molt poca quantitat d'aigua», ha defensat en roda de premsa aquest dimarts. Mascort ha assenyalat que en cap cas es tracta d'una proposta per transportar «aigua d'una banda a l'altra» ja que qui té les competències a la conca de l'Ebre és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE): «Nosaltres no tenim competències i el que fem és una proposta».

En la mateixa línia, Macort ha insistit que la proposta del Govern és una «solució» per garantir el reg de suport a tot el Priorat i així donar supervivència al sector vitivinícola. El conseller ha fet valdre «l'esforç» que ha fet la comarca per «reconvertir» el sector així com el «salt» en turisme que han fet en els darrers anys i ha assegurat que han desenvolupat «un model que no ens podem permetre el luxe de perdre».

«Hem d'evitar el transvassement de persones de la comarca garantint el reg de suport, aquesta poca quantitat d'aigua, perquè vinya i olivera necessiten molt poca aigua per garantir la seva producció i el que farem, amb això, és garantir l'oportunitat de viure en una comarca com el Priorat», ha assenyalat.

Dos projectes per captar aigua del riu Ebre i abastir els pantans del Priorat

El departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va presentar diumenge passat dos projectes per garantir un reg de suport al Priorat. Es tracta de dues propostes independents que plantegen captar aigua del riu Ebre per abastir els pantans de la comarca i assegurar l'activitat agrària: d'una banda, es proposa portar l'aigua des de Garcia (Ribera d'Ebre) fins al pantà dels Guiamets i després, al de Siurana, i, d'altra banda, es planteja connectar el pantà de Margalef al canal Garrigues-sud. La previsió, segons va apuntar Mascort, és enllestir-ho tot el 2027 i utilitzar 5 hm³ d'aigua anuals.

Malgrat que el departament va afirmar que la CHE estava al corrent de la proposta, aquest dilluns l'entitat va afirmar que desconeixia el projecte i va avisar que no es podrà avaluar fins el 2027, quan es revisi la planificació del nou cicle hidrològic i s'avaluïn, aleshores, les actuacions referents a regadius que proposin les comunitats autònomes.