La CHE diu que desconeixia la proposta de portar aigua de l'Ebre al Priorat i avisa que no es podrà avaluar fins 2027

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) assegura que «no ha tingut constància» fins ara de la proposta del Govern de portar aigua del riu Ebre fins als embassaments de Margalef i Siurana i poder abastir el reg de suport del Priorat. Per aquest motiu, l'actuació no es va valorar en la planificació del cicle hidrològic de l'Ebre 2022-2027 i que no serà fins a la pròxima revisió que ho podran fer.

La revisió del Pla Hidrològic de l'Ebre ha d'estar llesta el desembre de 2027 i després es valoraran les actuacions referents a regadius que proposin les comunitats autònomes. La CHE avisa que l'actual sequera «ha revelat la vulnerabilitat» dels regadius i que aquesta circumstància s'haurà de tenir en compte en el pròxim cicle de planificació.

La CHE ha recordat que les obres i cessions d'emergència que s'han fet a la conca de l'Ebre durant aquest episodi de sequera han estat «conjunturals i necessàries» i «per a episodis concrets». En un comunicat emès aquest dilluns a la tarda, l'organisme assenyala que les noves i futures actuacions hauran de respectar criteris de sostenibilitat «com la garantia de l'aigua, la viabilitat ambiental, i l'existència de dret i de finançament».