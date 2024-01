Bolca un camió a l'N-420 al Masroig

Aquest migdia un camió ha bolcat a la carretera N-420 al Masroig causant retencions en ambdós sentits de la via. El vehicle, per raons que no s'especifiquen, ha acabat accidentat al mig de la via, amb tota la seva càrrega escampada per aquesta. Afortunadament, el conductor n'ha resultat il·lès.

El cos de Bombers ha hagut de fer una contenció del gasoil i la desconnexió de les bateries, mentre que la Policia ha desplegat una grua de gran tonatge per poder moure el camió.