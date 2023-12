Torna l’Encesa de l’arbre de Porrera

Fa uns dies, els veïns i veïnes de Porrera, al Priorat, van sortir en colla per collir argilaga, un arbust que creix profusament al terme, i que és conegut perquè aguanta molt bé el foc i fa molta flama. Amb aquesta acció, els porrerencs no només van fer una feina de neteja del sotabosc. També van recollir el material que faran servir aquest mateix dissabte en la Festa del Foc de Nadal: amb l’argilaga, van muntar feixos i torxes, que serviran de base per a l’Encesa de l’arbre de Porrera.

«Aquesta festa va començar el 2020, any de pandèmia. Com que el Pessebre vivent no era viable, un grup de gent va començar a pensar en alguna altra cosa que es pogués fer tot i les mesures d’aïllament. Vam veure que hi havia una vinya que tenia una forma com d’arbre de Nadal, i vam pensar que seria bonic il·luminar-lo», explica Jonàs Macip, un dels impulsors de la festa.

I dit i fet. Els veïns es van organitzar per fer una celebració en què s’il·luminés aquella silueta amb torxes de foc i pinyes, recollides al bosc mateix. «És una festa popular al voltant de la màgia del foc en una època de l’any en què hi ha menys llum i fa més fred. I ho fem amb un element que tots tenim a l’abast, l’argilaga, que és una herba que ja s’aprofitava per als forns» explica el Jonàs. Ell mateix detalla que la festa, a més, «té un punt d’autoestima, de recordar les arrels i la potència dels pobles de muntanya on l’agricultura és dificultosa, com passa al Priorat».

Enguany, l’Encesa de l’arbre de Porrera començarà a les 19.30 h a la plaça Catalunya. Des d’allà, una torxa anirà pujant en direcció a la Ràpita, que és la vinya que hi ha més a prop del poble. A mesura que el foc avanci, s’anirà encenent la silueta de l’arbre de Nadal, culminant amb l’encesa de les boles, un efecte que s’aconsegueix fent girar els feixos d’argilaga. «Després, refem el camí per arribar al Pont Vell, i des d’allà baixem al riu, on fem l’última giravoltada de feixos d’argilaga», detalla el Jonàs.

Aquesta festa sorgida de la iniciativa popular compta amb el suport dels cellers i de l’ajuntament del poble, i en l’organització hi participen una trentena de persones. «Al darrere no hi ha cap associació, però sí la voluntat de molta gent», conclou el Jonàs.