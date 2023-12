Les obres per millorar la carretera T-702 a la Bisbal de Falset s'iniciaran al gener

Punt de la carretera T-702, a la Bisbal de Falset, on es faran obres per millorar la via.Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona començarà les obres de millora de la carretera T-702 a La Bisbal de Falset (Priorat) el pròxim 2 de gener. Els treballs consistiran a excavar el talús existent i a construir una cuneta formigonada.

Aquestes actuacions permetran millorar la visibilitat i garantiran la seguretat dels vehicles que hi circulen, ja que es tracta d'una zona amb un revolt tancat, on no hi ha una bona visibilitat. La via quedarà totalment tallada des del 2 fins al 19 de gener.

Els vehicles lleugers podran accedir pel nucli urbà de la Bisbal de Falset, però els vehicles pesants tindran prohibit el pas i trobaran les indicacions a l'entrada de la Palma d'Ebre. Està previst que les obres finalitzin a finals de febrer de 2024.