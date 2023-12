La Vilella Baixa i la Bisbal de Falset disposaran d'aigua de l'Ebre mentre duri la sequera

La Vilella Baixa i la Bisbal de Falset (Priorat) han recuperat els darrers dies el subministrament regular d'aigua de boca després de mesos de talls i pressió baixa. Tot i la situació de sequera que cada vegada és més greu, un acord múltiple entre els ajuntaments, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), la Comunitat Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), la Comunitat de Regants de Margalef i la Comunitat de Regants de Garrigues Sud ha permès que aquests municipis s'abasteixin amb aigua de l'Ebre, que els arriba mitjançant la infraestructura de les dues comunitats. La CHE ha autoritzat l'ús d'aquesta aigua per un període de sis mesos, que es podria prorrogar si no arriben pluges i milloren les reserves de la zona, especialment del pantà de Margalef.

La directora dels serveis territorials d'Acció Climàtica al Camp de Tarragona, Glòria Tibau, ha concretat que calia el permís de la CHE per derivar aigua des de la comunitat de Garrigues Sud cap a la infraestructura dels regants de Margalef, que ja tenen la infraestructura connectada amb els pobles. "Des del minut zero la col·laboració ha estat màxima" entre les dues entitats de regadiu, ha comentat Tibau. La directora ha reconegut que "la situació era extrema" en aquestes localitats i que les baixes reserves al pantà de Margalef van fer que a partir d'un determinat punt la potabilització no fos possible.

Així, l'autorització de la CHE és per un període de sis mesos però si les pluges no arribessin "no hi hauria problema per seguir" utilitzant aigua de l'Ebre, ha garantit Tibau. Amb tot, ha avançat que treballen en la possibilitat de poder fer servir aquesta aigua també per regar, si la situació no millora.

Des de l'agost

Totes dues localitats prioratines han tingut problemes seriosos d'abastiment des de finals d'agost. La sequera va deixar els pous i el pantà de Margalef sota mínims. A la Vilella Baixa han subsistit amb garrafes d'aigua comprades per l'ajuntament, mentre que a la Bisbal de Falset des de mitjans d'octubre van poder recuperar una font i al novembre van poder tornar a tenir aigua de boca, si bé amb una pressió baixa.