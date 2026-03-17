Impulsen unes jornades acadèmiques a Montblanc sobre Sant Jordi, el drac i el seu context històric

Acord entre la URV, l'Ajuntament i l’Associació Medieval per impulsar la transferència de coneixement

La plaça de Sant Francesc de Montblanc, plena durant un dels espectacles de carrer de la 36a Setmana Medieval.ACN

L'Ajuntament de Montblanc, la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi impulsaran unes jornades acadèmiques sobre la figura de Sant Jordi, el drac i el context històric en el marc de la Setmana Medieval de la capital de la Conca de Barberà. Colloquia draconis: diàlegs entre la llegenda i la història serà el primer pas que concreta el conveni de col·laboració que han signat per impulsar el vessant acadèmic i de transferència de coneixement vinculat a la Setmana Medieval. La iniciativa vol reforçar la projecció internacional de Montblanc en el marc de la ruta cultural europea de Sant Jordi i el drac, una xarxa impulsada per una entitat vinculada al Consell d’Europa.

Segons els signants, la participació d'una universitat, en aquest cas a través de la Facultat de Turisme i Geografia, és un dels elements que es valoren per consolidar aquesta ruta cultural i reforçar el paper de la recerca i la divulgació en la promoció del patrimoni i les tradicions vinculades a la llegenda.

Les xerrades divulgatives es presenten com una evolució de les que se celebraven des de fa anys durant els dies feiners de la Setmana Medieval. Volen connectar amb l’imaginari medieval i amb altres actes emblemàtics de la Setmana Medieval, creant un espai de trobada entre investigadors, divulgadors i públic general per reflexionar sobre la relació entre la llegenda i la història des de perspectives diverses com la història, l’antropologia, la literatura, l’art o la gestió turística.

Amb el drac com a fil conductor simbòlic, el cicle es planteja com un diàleg entre el mite i el coneixement. Cada any, la URV, que participa en el disseny del cicle, aportarà investigadors i experts de diferents disciplines en funció de les temàtiques tractades.

La sessió inaugural tindrà lloc el dilluns 20 d’abril al vespre a la capella de l’antic hospital de Santa Magdalena. El primer col·loqui porta per títol Colloquia Draconis: una oportunitat, a partir del diàleg i la transferència de coneixement, per a la projecció de Montblanc i la Setmana Medieval a través de la ruta cultural europea de Sant Jordi i el drac, amb la participació del degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV, Òscar Saladié, i l'expert en turisme cultural i en relacions internacionals, i assessor de l’associació europea de les Rutes de Sant Jordi i el drac, Jordi Tresserras.

L'endemà dimarts 21 d’abril a al Museu Comarcal tindrà lloc el diàleg de presentació del llibre Fra Bernat i altres contes medievals per riure, amb el traductor del llibre al català contemporani i professor de Literatura Medieval de la Universitat de Girona, Sadurní Martí, i l'historiador i professor de la Universitat de Barcelona, Àlex Rebollo.

