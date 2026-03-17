Impulsen unes jornades acadèmiques a Montblanc sobre Sant Jordi, el drac i el seu context històric
Acord entre la URV, l'Ajuntament i l’Associació Medieval per impulsar la transferència de coneixement
L'Ajuntament de Montblanc, la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi impulsaran unes jornades acadèmiques sobre la figura de Sant Jordi, el drac i el context històric en el marc de la Setmana Medieval de la capital de la Conca de Barberà. Colloquia draconis: diàlegs entre la llegenda i la història serà el primer pas que concreta el conveni de col·laboració que han signat per impulsar el vessant acadèmic i de transferència de coneixement vinculat a la Setmana Medieval. La iniciativa vol reforçar la projecció internacional de Montblanc en el marc de la ruta cultural europea de Sant Jordi i el drac, una xarxa impulsada per una entitat vinculada al Consell d’Europa.
Segons els signants, la participació d'una universitat, en aquest cas a través de la Facultat de Turisme i Geografia, és un dels elements que es valoren per consolidar aquesta ruta cultural i reforçar el paper de la recerca i la divulgació en la promoció del patrimoni i les tradicions vinculades a la llegenda.
Les xerrades divulgatives es presenten com una evolució de les que se celebraven des de fa anys durant els dies feiners de la Setmana Medieval. Volen connectar amb l’imaginari medieval i amb altres actes emblemàtics de la Setmana Medieval, creant un espai de trobada entre investigadors, divulgadors i públic general per reflexionar sobre la relació entre la llegenda i la història des de perspectives diverses com la història, l’antropologia, la literatura, l’art o la gestió turística.
Amb el drac com a fil conductor simbòlic, el cicle es planteja com un diàleg entre el mite i el coneixement. Cada any, la URV, que participa en el disseny del cicle, aportarà investigadors i experts de diferents disciplines en funció de les temàtiques tractades.
La sessió inaugural tindrà lloc el dilluns 20 d’abril al vespre a la capella de l’antic hospital de Santa Magdalena. El primer col·loqui porta per títol Colloquia Draconis: una oportunitat, a partir del diàleg i la transferència de coneixement, per a la projecció de Montblanc i la Setmana Medieval a través de la ruta cultural europea de Sant Jordi i el drac, amb la participació del degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV, Òscar Saladié, i l'expert en turisme cultural i en relacions internacionals, i assessor de l’associació europea de les Rutes de Sant Jordi i el drac, Jordi Tresserras.
L'endemà dimarts 21 d’abril a al Museu Comarcal tindrà lloc el diàleg de presentació del llibre Fra Bernat i altres contes medievals per riure, amb el traductor del llibre al català contemporani i professor de Literatura Medieval de la Universitat de Girona, Sadurní Martí, i l'historiador i professor de la Universitat de Barcelona, Àlex Rebollo.