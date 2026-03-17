La Comissió de Transports aprova mesures per millorar la seguretat i el manteniment de les carreteres de Tarragona
La iniciativa d’ERC inclou actuacions a l’AP-7 i l’A-27 i reclama prioritzar el tram pendent entre Valls i Montblanc
La Comissió de Transports del Senat ha donat llum verda a un conjunt de mesures per reforçar la seguretat i el manteniment de la xarxa viària estatal al Camp de Tarragona. La iniciativa, impulsada per la senadora d’ERC Laura Castel, planteja diverses actuacions urgents per corregir dèficits acumulats i millorar les condicions de circulació en vies clau del territori.
Entre les principals actuacions aprovades destaca la millora de les àrees d’emergència de l’AP-7 al seu pas per Tarragona, amb la instal·lació d’il·luminació adequada, nova senyalització quilomètrica i la integració de la seva geolocalització amb el servei d’emergències 112. També es preveu reforçar la seguretat amb senyals de cediu el pas a les sortides, reasfaltar aquestes zones i incorporar panells informatius per conscienciar sobre l’ús d’armilles reflectores.
Pel que fa a l’A-27, la moció contempla actuacions urgents de reparació del ferm en el tram entre Tarragona i la Pobla de Mafumet, així com la implantació d’un programa periòdic de manteniment i neteja d’imbornals, especialment a la zona de Constantí, per evitar problemes d’inundacions en terrenys agrícoles.
A més, el text aprovat insisteix en la necessitat d’acabar amb caràcter prioritari les obres pendents de l’A-27 entre Valls i Montblanc, una infraestructura llargament reivindicada al territori per millorar la connexió i la mobilitat. Amb aquesta iniciativa, ERC reclama al govern espanyol una actuació ràpida per garantir una xarxa viària més segura, eficient i adaptada a les necessitats del Camp de Tarragona.