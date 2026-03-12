FESTIVAL
Els Pets, caps de cartell de La Nit 5.1
Òscar Andreu, Marina Rossell i Dàmaris Gelabert actuaran en aquesta nova edició del festival que reuneix música, monòlegs i vins de la DO Conca de Barberà
Molts veïns de Barberà de la Conca encara recorden, amb molta estimació, el concert que Els Pets van fer al poble l’any 1990. Llavors la banda de Constantí era un grup que ja ho tenia tot per despuntar, i va deixar en el poble una sensació de moment històric. És per això que Leandre Romeu, director i programador del festival La Nit 5.1, ha apostat pels de Gavaldà i companyia per encapçalar l’edició d’enguany, coincidint amb el 10è aniversari (i les 11 edicions) del festival.
Així ho explicava aquest dimecres en la presentació de La Nit, que enguany es farà els dies 17 i 18 de juliol, de nou al Viver de Celleristes. Amb ell hi era Joan Reig, que després de constatar «una mena de febre per fer macrofestivals», s’enorgullia del fet que els Pets sempre han defensat anar pels pobles: «La música està feta perquè vegis i et vegin, no per mirar una pantalla. A nosaltres, que som de poble, ens agrada molt i xalem molt fent-ho». Quant al concert, el Joan explicava que en la gira d’enguany la banda repassarà una nova tongada de grans temes de la seva carrera, avisant ja d’entrada que «el Bon dia no hi serà».
Precisament la presència d’Els Pets està directament relacionada amb una de les principals novetats de l’edició d’enguany: l’estrena d’un nou espai per als concerts. Es tracta de l’Escenari Cooperativa de Barberà de la Conca, que s’instal·larà a l’entrada del recinte, permetent donar més cabuda al públic. Aquest escenari se sumarà al que ja va funcionar l’any passat, a l’interior de les instal·lacions, i que passarà a anomenar-se Escenari Viver. Aquesta duplicitat permetrà que les actuacions se solapin una darrere l’altra, però sense arribar a coincidir.
Els Pets també han estat font d’inspiració per a la imatge gràfica d’enguany. El seu autor és Carles Cubos, que en la presentació explicava que els ha pres com a referència «perquè el grup no només ha sabut fer una música que ha aguantat bé el pas del temps, sinó que també ho ha fet la seva imatge». Així, afirmava, «el seu logotip és igual de vigent ara que fa quaranta anys». D’aquí que tot el disseny de La Nit 5.1 begui dels colors i les tipografies del logo de la banda.
Quant a la resta de la programació d’enguany, el Leandre explicava que, seguint la tònica de La Nit 5.1, s’han programat «concerts de música en català, d’estils diversos i formant barreges insospitades», posant com a exemples l’actuació de Marina Rossell –que també havia actuat al poble als anys 80– i Crim en una mateixa nit, o Dàmaris Gelabert i el Minibús intergalàctic també de manera consecutiva».
Com ja és habitual en La Nit 5.1, el festival també tindrà un apartat per als monologuistes, amb la presència destacada d’Òscar Andreu, però també de Laura Grau, Serapi Soler i Àlex Vila. Tot plegat, en dues nits en què els vins de la DO Conca de Barberà també seran, de nou, protagonistes de l’Espai Gastronòmic, que enguany també estrena emplaçament, i on es podran tastar vins dels sis cellers de la DO. A més, també hi haurà tapes i platets del restaurant Portal 22.
Les entrades de La Nit 5.1 ja estan a la venda, a un preu de 18 euros divendres i 25 euros dissabte, amb l’opció de comprar un abonament per a tots dos dies per 38 euros. Els preus de divendres i de l’abonament canviaran a partir del mes d’abril. Més informació a www.laconca51.cat.