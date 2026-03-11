SUCCESSOS
Impactant: Un motorista cau en una corba de l'N-240 al Coll de Lilla
El conductor va perdre el control de la motocicleta en un revolt on sovint es concentren fotògrafs de motoristes
Un motorista ha patit una caiguda en una corba de la carretera N-240, al tram del Coll de Lilla. En el vídeo difós a les xarxes socials pel compte @circuliperladreta es pot veure com el conductor perd el control de la motocicleta en un revolt a la dreta i acaba caient a terra enmig de la calçada.
Afortunadament, l’incident ha quedat en un ensurt i el motorista s’ha pogut aixecar sense patir conseqüències greus. Aquest punt de la carretera és conegut entre els aficionats al motociclisme i no és la primera vegada que s’hi registren caigudes similars.
En aquest tram és habitual la presència de persones que fan fotografies als motoristes mentre passen per les corbes. Aquesta situació fa que alguns conductors intentin passar més ràpid del compte o forçar la traçada per aconseguir 'la foto', un fet que pot incrementar el risc de caigudes o accidents.