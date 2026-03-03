POLICIAL
Tres detinguts per falsedat documental en el procés d'inscripció al padró a Montblanc
Les detencions es van produir a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà per part de la Policia Nacional
La Policia Nacional va detenir dilluns al migdia tres persones com a presumptes autors d'un delicte de falsedat documental en el procés d'inscripció al padró a Montblanc. L'operatiu es va dur a terme a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) i va anar a càrrec de la Policia Nacional amb la col·laboració de la Policia Local de Montblanc.
La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions en el marc d'aquesta actuació. Des de l'Ajuntament de Montblanc valoren 'positivament' la intervenció, ja que consideren que evita l'existència de fraus al padró i que delinqüents s'aprofitin de persones vulnerables.