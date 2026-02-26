CARRETERES
Retencions a l'N-240 a Montblanc per unes obres a la via
Els trams afectats són entre la capital de la Conca de Barberà i Lilla i el tram cap a les Borges Blanques
La carretera nacional N-240 al seu pas per Montblanc està sent fruit de diverses obres d'arranjament. Aquests treballs provoquen retencions d'un set quilòmetres en dos trams propers.
El tram entre Montblanc i Lilla compta amb congestions en la circulació. Concretament entre els quilòmetres 35 i 32. Mentre que el tram que uneix la capital de la Conca de Barberà i les Borges Blanques també compta amb retencions d'uns 3,5 quilòmetres entre els pk 31 i 34,5.
La resta de vies que passen pel Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre no compten amb cap afectació, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).