HABITATGE
L'Espluga de Francolí i l'AHC impulsaran habitatge públic en dues finques municipals
L'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil queda fora de la primera convocatòria del Pla 50.000 de Territori
L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) signaran un conveni per impulsar la creació d'habitatge públic en dues finques municipals. Es tracta d'un solar situat al carrer Joan Amades i a l'edifici de Cal Nicasi al carrer Mestre Roig.
Entre tots dos espais es preveu que s'hi puguin construir una vintena d'habitatges. L'acord s'aprovarà aquest dijous al ple ordinari de febrer. El consistori va presentar els solars en la convocatòria del maig de 2025 dins del Pla 50.000 del Departament de Territori. En aquesta ocasió, ha quedat fora l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, tot i que l'equip de govern manté la voluntat d'incorporar-lo a la nova convocatòria.
Actualment, el solar situat entre el carrer Joan Amades i el carrer Milmanda s'utilitza com a aparcament. Aquest té una superfície de 847 m² i permet la construcció d'uns quinze habitatges, amb un total de 1.130 m² destinats a ús residencial. A Cal Nicasi, amb una superfície de 174 m², és un edifici del nucli antic on es podran construir fins a cinc habitatges, amb 348 m² destinats a ús residencial, mitjançant la rehabilitació de l'immoble o bé amb la seva substitució per un edifici de nova planta.
Amb el conveni que se signarà aviat, l'Ajuntament encarregarà a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya la selecció d'una empresa o entitat per a la construcció i promoció d'aquests habitatges. Així, en el cas que s'adjudiquin les finques a alguna entitat, s'agilitzarà la creació d'aquests nous habitatges 'assequibles' al municipi. El procés es farà a través d'un concurs públic i els solars es licitaran de manera individual.