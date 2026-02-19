Diari Més

SUCCESSOS

Acte vandàlic a Montblanc: roben les aixetes d'una quinzena de fonts públiques

Algunes aixetes han estat arrencades a pedrades, causant danys importants en tot el sistema

Imatge d'una de les fonts amb l'aixeta sostreta.

Imatge d'una de les fonts amb l'aixeta sostreta.Ajuntament Montblanc

Publicat per
Efe/ Redacció

Creat:

Actualitzat:

L'Ajuntament de Montblanc ha denunciat aquest dijous el robatori de les aixetes d'una quinzena de fonts públiques del municipi, que han quedat inoperatives, i demana la col·laboració ciutadana per si algú té informació del que ha passat.

El consistori assenyala, a través de les seves xarxes socials, que alguns aixetes han estat arrencats a pedrades, causant danys importants en tot el sistema, i lamenta que, en alguns punts, l'aigua ha brollat fins que els serveis d'Aigües de Montblanc han pogut tancar les vàlvules i «evitar un malbaratament més gran».

En alguns punts, l'aigua ha brollat fins que els serveis d'Aigües de Montblanc han pogut tancar les vàlvules.

En alguns punts, l'aigua ha brollat fins que els serveis d'Aigües de Montblanc han pogut tancar les vàlvules.Ajuntament Montblanc

Les fonts han quedat inoperatives i els tècnics estan valorant els desperfectes i treballant per recuperar el servei el més aviat possible.

L'ajuntament assegura que condemna «fermament» aquestes actituds que «malmeten el mobiliari públic i afecten un servei essencial per a la ciutadania». «Les fonts són un bé comú i tenen un cost de reparació que assumim entre tots», afegeix.

Així mateix, demana la col·laboració ciutadana: «Si algú té informació sobre els fets, pot contactar amb la Policia Local».

tracking