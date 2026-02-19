SUCCESSOS
Acte vandàlic a Montblanc: roben les aixetes d'una quinzena de fonts públiques
Algunes aixetes han estat arrencades a pedrades, causant danys importants en tot el sistema
L'Ajuntament de Montblanc ha denunciat aquest dijous el robatori de les aixetes d'una quinzena de fonts públiques del municipi, que han quedat inoperatives, i demana la col·laboració ciutadana per si algú té informació del que ha passat.
El consistori assenyala, a través de les seves xarxes socials, que alguns aixetes han estat arrencats a pedrades, causant danys importants en tot el sistema, i lamenta que, en alguns punts, l'aigua ha brollat fins que els serveis d'Aigües de Montblanc han pogut tancar les vàlvules i «evitar un malbaratament més gran».
Les fonts han quedat inoperatives i els tècnics estan valorant els desperfectes i treballant per recuperar el servei el més aviat possible.
L'ajuntament assegura que condemna «fermament» aquestes actituds que «malmeten el mobiliari públic i afecten un servei essencial per a la ciutadania». «Les fonts són un bé comú i tenen un cost de reparació que assumim entre tots», afegeix.
Així mateix, demana la col·laboració ciutadana: «Si algú té informació sobre els fets, pot contactar amb la Policia Local».