POLICIAL
Finalitza la rave de Conesa amb sis denúncies i la immobilització de tres vehicles
Durant el cap de setmana, hi van participar 3.000 persones
Agents dels Mossos d’Esquadra de diverses unitats van formar part des de divendres passat a la nit d’un operatiu especial amb motiu de la celebració d’una festa rave al terme municipal de Conesa (Conca de Barberà).
Pels volts de les 14 hores ahir van finalitzar els diferents punts de control que es van establir per impedir-hi l'accés i evitar que més gent s'hi afegís. Tot i això, es va mantenir el patrullatge a la zona mentre els darrers assistents anaven abandonant el lloc fins a darrera hora del vespre.
Durant el cap de setmana, els assistents van arribar a ser aproximadament un màxim de 3.000 persones i 500 vehicles estacionats, moment a partir del qual van anar disminuint.
El control de les persones assistents, les quals van anar arribant amb tota mena de vehicles i caravanes, es va fer part de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) de les comissaries de Montblanc i Valls, l’Àrea Regional de Trànsit (ART), les Unitats Regionals de Policia Administrativa i Medi Ambient (URPA i URMA), i el suport de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).
La festa il·legal es va celebrar en uns terrenys ubicats a uns tres quilòmetres d’aquest municipi, prop de la carretera TV-2244. El dispositiu policial va finalitzar amb dues denúncies per tinença de substàncies estupefaents; tres denúncies per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents, amb immobilització de 3 vehicles; i una denúncia per Trànsit.
Els assistents van anar abandonant la festa sense provocar incidents, i abans de les 20.00 hores d’ahir es va donar per conclòs el dispositiu policial. La pressió policial va evitar que els organitzadors de la festa no l’allarguessin durant uns quants dies més.