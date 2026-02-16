Literatura
La novel·la criminal té una nova cita a l’Espluga de Francolí
La setena edició del festival ‘El vi fa sang’ se celebrarà del 20 al 22 de març amb una vintena d’activitats que maridaran literatura i vi
El Casal de l’Espluga de Francolí es prepara per a acollir, els dies 20, 21 i 22 de març, la setena edició del Festival El vi fa sang, un esdeveniment que ha consolidat la seva singularitat combinant la novel·la criminal en català amb la gastronomia i els vins de la DO Conca de Barberà. Organitzat pel Casal de l’Espluga, el festival ha deixat enrere definitivament l’etiqueta de novel·la negra per adoptar la denominació més àmplia de novel·la criminal, que inclou tant la policíaca com la negra, reflectint millor els dos grans vessants del gènere.
El programa d’enguany ofereix més d’una vintena d’actes on es mariden presentacions literàries amb tastos de vins locals, rutes històriques criminalitzades i activitats educatives. Entre els autors convidats destaquen noms consolidats i emergents de la literatura criminal catalana. Jordi Dausà presentarà la seva novel·la El punt de ruptura, mentre que Dora Muñoz portarà Error de càlcul, i Salvador Casas, Petons de foc, autors d’editorials del gènere destacades com Delicte, Clandestina/Crims.cat i Voliana/Falciot Negre. Sebastià Bennasar també hi serà amb Malesànimies, i els lectors també podran trobar propostes de gran repercussió com El mal entès de Màrius Serra i La conversió de Habib de Jordi Sierra i Fabra.
‘True crime’ comarcal
Una de les trobades més esperades serà la conversa entre Anna Maria Villalonga i Jordi de Manuel sobre la seva trilogia Dunes blanques, mentre que Andreu Martín i Joan Miquel Capell presentaran Tot anava bé fins ara, consolidant la cita com un punt de trobada imprescindible per a autors i lectors. Altres escriptors destacats convidats al festival són Jordi Cervera (Flota com una papallona), Cesc Cornet (Les ombres que ens acompanyen), Raquel Gámez Serrano (Alguns callen, altres maten), Lluís-Anton Baulenas (Ocellets i ocellots), Miquel Aguirre (Els plans del mister) i Susana Hernández (Secrets ofegats). En la clausura hi seran Joan Carles Libori amb Corda de cànem, Jordi Colonques amb Carnívora i Vicenç Villatoro amb Polonesa.
Les activitats paral·leles inclouen tastos de vins al Celler Rendé Masdéu i al Celler Mas de la Creu, dinars literaris i vetllades amb música en directe, tot mantenint la filosofia del festival: maridar literatura criminal amb vins de qualitat.
Una de les novetats d’enguany és la incorporació dels crims històrics de la Conca de Barberà. Diumenge, el periodista Jordi Roca Armengol conduirà una ruta històrica criminal pels carrers i places de l’Espluga, recordant episodis reals de la història local vinculats a delictes i misteris. A més, el Teatre del Casal acollirà la taula rodona teatralitzada Crims històrics a la Conca de Barberà, amb la participació d’Antoni Carreras, Valentí Masalles, Enriqueta Moix i Josep Maria Vallès, amb escenificacions a càrrec de Tratea Teatre i retransmissió en directe per L’Espluga FM Ràdio. La majoria d’activitats són d’accés lliure i gratuït fins a omplir aforament, excepte els sopars i dinars literaris, que requereixen reserva prèvia.