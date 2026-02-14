Diari Més

Una 'rave' il·legal reuneix unes 250 persones a Conesa

Els Mossos fan controls per evitar que més gent accedeixi a la festa

Imatge d'arxiu dels Mossos sotmetent als controls de drogues i alcohol a un dels participants que abandonava una rave de la Sénia

Unes 250 participen des de divendres a la nit en una festa il·legal en uns terrenys del municipi de Conesa, a la Conca de Barberà. 

Segons ha avançat el digital 'El Caso' i han confirmat els Mossos d'Esquadra a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), van rebre l'avís de la 'rave' divendres cap a les 23.00 hores i des de llavors han establert controls per tal d'evitar que s'hi afegeixi més gent. 

La música no ha generat de moment queixes dels veïns i la festa ha continuat malgrat l'episodi de vent i pluja de les darreres hores, que han deixat la zona ben enfangada.

