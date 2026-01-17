Societat
Detinguts dos mecànics a Montblanc per robar tres motocicletes i manipular-ne el número de bastidor
Els arrestats utilitzaven una nau clandestina per desmuntar els vehicles i vendre les peces per internet
Els Mossos d'Esquadra van detenir el dijous 15 de gener dos mecànics a Montblanc acusats de sostreure tres motocicletes i manipular-ne el número de bastidor. Els dos arrestats, dos joves de 20 i 23 anys, utilitzaven una nau clandestina per modificar les motos, desmuntar-ne peces i vendre-les a través de portals d'internet. La investigació es va iniciar a l'octubre, quan els Mossos van rebre la denúncia de la sostracció d'una motocicleta a la Selva del Camp i de la possibilitat que aquesta es trobés amagada en una nau de Montblanc. Els agents van analitzar la informació i el 14 de novembre es van desplaçar fins a la nau industrial amb l'objectiu de localitzar la motocicleta denunciada i comprovar la presumpta activitat il·lícita al recinte.
En arribar al lloc, els agents van contactar amb el propietari de la nau, que va autoritzar l'accés a les instal·lacions i va col·laborar en tot moment amb la inspecció policial. Durant l'operatiu -amb la participació del Grup de Recerca i Documentació de l'Àrea Regional de Trànsit i de la Policia Local de Montblanc- es van inspeccionar diversos turismes, ciclomotors, remolcs, plaques de matrícula, pneumàtics, rodes amb llandes, motors desmuntats, així com peces i eines pròpies d'un taller mecànic. A l'interior de la nau es van localitzar quatre motocicletes, una de les quals corresponia a la sostreta el mes d'octubre a la Selva del Camp. Arran d'aquesta troballa, es va detenir per primer cop un dels mecànics, l'home de 20 anys.
Un cop finalitzat el dispositiu, les motocicletes van ser traslladades a dependències policials per tal que el grup especialitzat de l'Àrea Regional de Trànsit en pogués comprovar l'origen, atès que totes presentaven el número de bastidor manipulat. De la investigació se'n desprèn que dues de les motocicletes havien estat sostretes a Valls i una tercera a la Selva del Camp. La quarta motocicleta, que també presenta el número de bastidor manipulat, es troba pendent de determinar-ne la procedència. Amb les proves recollides, aquest dijous passat es van detenir dos mecànics presumptament relacionats amb la sostracció de tres motocicletes. La investigació continua oberta i no es descarta que desballestessin els vehicles per vendre'n les peces a través de portals d'internet.
Els arrestats van passar ahir divendres a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Valls, acusats dels delictes de furt d'ús de vehicle i falsificació de document públic.