Carreteres
Comencen les obres de millora de la carretera TV-7042 entre Montblanc i Rojals
Els treballs comportaran restriccions puntuals al trànsit, amb talls de carrils regulats mitjançant semàfors alternatius i senyalització
El proper dilluns 19 de gener la Diputació de Tarragona inicia les obres de condicionament en un tram urbà de la carretera TV-7042, entre Montblanc i Rojals. L’actuació, que representa a la Diputació un total d’ 1.007.081,48 € es durà a terme en un tram de 800 metres de longitud, situat entre el PK 10+800 i el PK 11+660, dins la zona urbana de Montblanc.
L’objectiu principal del projecte és millorar la seguretat viària i la mobilitat dels usuaris de la carretera. Així mateix, es pretén pacificar el trànsit i millorar l’accessibilitat i la seguretat dels vianants i ciclistes.
Les obres consistiran en l’eixamplament de la calçada fins una secció d’entre 6,3 i 6,6 metres; també es realitzaran petites millores de traçat, la renovació del paviment asfàltic, la millora del drenatge mitjançant la formació de cunetes transitables, la construcció de voreres per a vianants i la renovació de la senyalització vertical i horitzontal.
Durant l’execució dels treballs es produiran restriccions puntuals al trànsit, amb talls de carrils regulats mitjançant semàfors alternatius o senyalització. Està previst que les obres tinguin una durada de 10 mesos.