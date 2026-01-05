METEOROLOGIA
La nevada emblanquina la Conca de Barberà i el Priorat i deixa volves de neu a primera línia de mar
A Belltall s'ha acumulat més de deu centímetres i la C-14 s'ha hagut de tallar durant unes hores
La Conca de Barberà i el Priorat s'han despertat aquest dilluns amb neu. Des de la matinada han començat a caure flocs i ja a primera hora el paisatge ha quedat enfarinat. A Belltall (Conca de Barberà) hi han caigut més de deu centímetres i això ha fet que la C-14 hagi quedat tallada unes hores entre Solivella i Ciutadilla (Urgell). També hi ha hagut problemes de mobilitat a Santa Coloma de Queralt, en vies secundàries, i s'ha demanat extremar les precaucions a l'N-240 i l'AP-2.
Al Priorat, la nevada ha estat generalitzada i ha afectat localitats com Cabacés, El Molar o Pradell de la Teixeta. La baixada de les temperatures ha fet que s'hagi vist nevar fins a primera línia de mar, com a Tarragona o Salou.
Reus, Valls o Mont-roig del Camp, amb diferent intensitat, també han registrat precipitacions en forma de neu, si bé els gruixos han estat més importants en zones de l'interior del Camp de Tarragona. I això ha fet que diferents persones de la costa s'hi hagin acostat per veure la neu de prop. A l'Espluga de Francolí, una família feia un ninot de neu: «Hem vingut des de Tarragona i ens ho hem trobat més nevat del que pensàvem. Està tot preciós, és un regal de Reis avançat», ha explicat Alexandra Fernández.
La neu també ha cobert lleugerament el monestir de Poblet i al nucli urbà, a Vimbodí i Poblet, a mig matí hi havia tres dits de gruix que han dificultat el pas dels vehicles en alguns carrers. Amb el pas de les hores la situació s'ha normalitzat, una situació que s'ha repetit a Montblanc o Barberà de la Conca. Els principals gruixos han estat en cotes més altes, com a Belltall. Allà, els deu centímetres han sorprès els veïns, alguns dels quals netejaven les entrades de les cases amb pales. Des del coll de Belltall, a la C-14, el paisatge era sorprenent, amb tota la plana blanca.
El temporal ha fet que des de primera hora s'hagin activat equips d'emergències per garantir la mobilitat a les carreteres. Des de la Diputació de Tarragona han escampat unes 50 tones de sal a la seva xarxa de carreteres de la demarcació, que té uns 1.100 quilòmetres. Així mateix, han activat cinc equips de màquines llevaneu, repartits per l'Alt Camp, Conca de Barberà, Priorat, Baix Camp, Terra Alta, Ribera d'Ebre i Baix Ebre.