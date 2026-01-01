SOCIETAT
Familiars d'una dona de l'Espluga volen publicar un conte pòstum per millorar el confort dels pacients oncològics
L'espluguina Anna Carrasco va escriure una història ambientada als boscos de Poblet mentre feina front al càncer
Familiars i amics de l'Anna Carrasco, veïna de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà), han llançat una campanya de micromecenatge per editar i publicar el conte pòstum escrit per Carrasco abans de morir mentre lluitava contra el càncer. La història s'ambienta als boscos de Poblet i desgrana la interacció entre una família amb un membre malalt i els animals, evidenciant que «la natura ens ajuda si nosaltres també en tenim cura», explica la parella de l'Anna, Joan Sales, a l'ACN. A banda de sufragar el cost de la publicació del conte, els diners recaptats els destinaran a centres hospitalaris per millorar el confort dels pacients oncològics. De moment han aconseguit més de 8.000 euros i volen arribar als 10.000 euros.
El Joan, el Dídac, fill de l'Anna, i diversos amics s'han citat a la casa forestal de Castellfollit, dins el Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, un lloc que freqüentaven amb l'autora del conte. «Va tindre moments que estava més bé i d'altres més malament, però quan es veia amb forces i amb ganes de continuar, dedicava temps a tirar endavant aquest conte», assenyala el Joan.
La seva parella comenta que a l'inici no li va donar «importància», però que a poc a poc va veure que anava de debò. Abans de morir, va preguntar-li per alguns llocs de la zona, ja que ella havia nascut a Tarragona, i el Joan va ensenyar-li diversos espais del bosc de Poblet que s'anomenen al conte com el mirador de la Pena, la senda del Colom o la font dels Boixets.
L'Anna va morir l'any 2024 després de lluitar contra un càncer. Era mestra i li agradaven els llibres. Mentre feia front a la malaltia, va decidir escriure un conte protagonitzat per una família amb una persona que pateix una malaltia i diversos animals que es conjuren per ajudar-la. «Si el bosc et cuida, tu l'has de cuidar també», diu Sales. La història relata un «treball conjunt» afegeix, com una simbiosi entre els humans i la natura.
Quan l'Anna va tenir el conte acabat, el Joan el va llegir i va veure que era una «història propera». «Ens afecta a nosaltres i a altra gent», destaca fent referència a altres famílies que acompanyen una persona malalta de càncer. Així va sorgir la idea d'editar i publicar el llibre amb la finalitat de recaptar diners per millorar el confort dels pacients oncològics. A més, el conte comptarà amb les il·lustracions d'una amiga de l'Anna, la Marta Roig.
Objectiu: 10.000 euros
L'objectiu inicial era aconseguir 5.000 euros, però ja els han superat. Ara s'han fixat els 10.000 euros i de moment ja han superat els 8.000. Les aportacions es poden fer a través de la plataforma Verkami. Els diners serviran per «millorar» les sales de tractament oncològic. El Joan apunta que les persones malaltes hi passen moltes hores i que volen fer que estiguin «el més plàcid possible». Volen dotar-les amb llibres per fer l'estada més amable, butaques ergonòmiques, cadires còmodes, coixins, mantes, etc.
La idea és publicar el conte l'agost del 2026, just quan farà dos anys que va morir l'Anna.