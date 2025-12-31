ECONOMIA
L’Espluga aprova un pressupost de 5,7 MEUR per al 2026 centrat en l’espai públic i la contenció de la despesa
Els comptes aposten pel manteniment urbà, les inversions subvencionades i l’objectiu de sortir del Pla de Sanejament sense nou endeutament
L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha aprovat un pressupost de 5.746.732,20 euros per al 2026 amb l’objectiu de garantir l’estabilitat econòmica municipal i prioritzar el manteniment de carrers, places i espais públics. Els comptes s’han dissenyat amb criteris de contenció i responsabilitat, amb inversions majoritàriament subvencionades i sense preveure nou endeutament, per avançar cap a la sortida del Pla de Sanejament i reforçar els serveis municipals.
L'equip de govern recorda que el municipi encara arrossega l’impacte de la despesa extraordinària del transport d’aigua i que, com que el primer Pla de Sanejament no es va poder complir en els terminis previstos per l'allargament de la crisi de la sequera, la Generalitat ha requerit l’aprovació d’un de nou. En aquest context, el pressupost del 2026 es planteja com uns comptes de contenció i responsabilitat, orientats a garantir l’equilibri econòmic i el compliment de les regles fiscals vigents.
Per tal d’assolir aquest objectiu, els comptes incorporen una reducció notable de despesa en diferents partides i un ajust general del funcionament municipal. Alhora, es preveu que les inversions que es duguin a terme siguin principalment subvencionades, amb l’objectiu de no tensionar el pressupost ni generar nous compromisos financers. El pressupost del 2026 no contempla nou endeutament i aposta per mantenir els serveis essencials, prioritzant les actuacions que tenen un impacte directe en el dia a dia de la ciutadania.
Pel que fa als ingressos, el pressupost reflecteix els increments aprovats en diverses ordenances fiscals, com l’IBI, l’IAE, l’ICIO, la taxa d’aigua o la taxa de residus, amb l’objectiu de reforçar la capacitat financera del consistori i donar compliment a les exigències del nou Pla de Sanejament. En aquest àmbit, es preveu un increment d’ingressos procedents de l’activitat econòmica, entre els quals destaca la recaptació d’IBI urbana industrial, amb una previsió de 26.800 euros, així com un augment dels ingressos d’IAE derivat de l’aplicació de les noves ordenances.
Aquest 2026 s’han prioritzat les inversions en serveis públics que es poden finançar a través del Pla ImpulsDipta, que aporta fins al 98% de finançament extern. El pressupost permetrà destinar recursos a actuacions de manteniment i millora d’espai públic i serveis municipals. Algunes de les actuacions finançades per aquest pla de la Diputació hi ha la instal·lació de plaques fotovoltaiques al dipòsit de la Cometa, amb una inversió de 32.000 euros i l’adquisició de vehicles pel Servei d’Aigües i pel manteniment municipal amb una dotació global de 60.000 euros, per tal de renovar part dels vehicles que es troben antiquats.
En l’àmbit de la via pública el pressupost contempla un total de 125.000 euros desglossats de la següent manera: la renovació de mobiliari urbà amb 30.000 euros, actuacions per millorar l’accessibilitat a carrers i espais urbans amb 35.000 euros, la renovació de la senyalització viària amb 35.000 euros i 25.000 euros en instal·lar nous punts d'enllumenat LED alimentats per plaques fotovoltaiques, per il·luminar punts foscos on no hi ha xarxa d'enllumenat. També es vol millorar el cementiri municipal amb una inversió de 40.000 i s’hi suma, a més, una subvenció de la Generalitat de 4.000 euros destinada a la redacció del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals.
Tot i el marc de contenció, el pressupost també manté com a prioritària la millora de la xarxa d’aigua i de les infraestructures vinculades al servei. En aquest camp, es destinaran 109.503,73 euros a la digitalització de la xarxa d’aigua en baixa, una actuació subvencionada majoritàriament per l’Agència Catalana de l’Aigua, i es preveuen 236.443 euros per a la sectorització i detecció de fuites de la xarxa potable, també amb un percentatge elevat de finançament per part de l’ACA, actuacions que finalment es duran a terme al llarg del 2026. A aquestes intervencions es sumen uns altres 24.750 euros per a altres obres de millora de la xarxa d'aigua.
En paral·lel, en el 2026 es preveu licitar el servei de jardineria amb l’objectiu de millorar el manteniment de jardins, zones verdes i places, i garantir una gestió més acurada i continuada d’aquests espais. També està previst reforçar l’organització interna de diversos serveis municipals com a part del procés d’ordenació i millora de la gestió.
Des d’alcaldia i la regidoria d’Hisenda es destaca que es tracta d’uns comptes responsables, sostenibles i orientats al servei públic, que permetran sortir del Pla de Sanejament, recuperar l’espai públic després d’anys sense inversió i consolidar la millora de la xarxa d’aigua i dels serveis municipals.