Municipal
L’Espluga de Francolí presenta dos projectes per millorar la seguretat dels pavellons esportius
Servirà per modernitzar les instal·lacions esportives i garantir-ne la seguretat dels usuaris
L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha anunciat la implementació de dos projectes per modernitzar i reforçar la seguretat dels pavellons municipals, dins del pla de xoc del Departament d’Esports de la Generalitat. Les actuacions afectaran el Pavelló Municipal David Rovira Minguella i el Pavelló Municipal del Casal, amb l’objectiu de garantir instal·lacions més segures i funcionals per a la pràctica esportiva i els esdeveniments locals.
Aquest pla de xoc, dotat amb 120 milions d’euros per al període 2025-2029, està destinat a millores urgents en equipaments esportius de titularitat pública. En el cas de l’Espluga de Francolí, el cost global de les dues actuacions ascendeix a 114.832,03 euros. D’aquest import, el municipi rebrà una subvenció màxima de 80.000 euros a través del pla de xoc del Departament d’Esports, mentre que l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí assumirà la part restant amb recursos propis.
Pel que fa al Pavelló Municipal David Rovira Minguella, el projecte preveu una actuació més àmplia, amb la delimitació i protecció del perímetre de la pista, l’arranjament de tanques i rodapeus i l’adaptació dels elements per a activitats extraordinàries. També s’hi millorarà la ventilació interior, amb la instal·lació de 22 motors a les finestres, s’adequaran les graderies, s’ampliarà l’espai d’infermeria i es millorarà la senyalització per a ambulàncies. A més, s’actualitzaran els recorreguts d’evacuació, la senyalització d’aforament, la protecció contra incendis i es reforçaran les cobertes per garantir-ne la seguretat.
En el cas del Pavelló Municipal del Casal, les actuacions previstes inclouen la millora de la ventilació per garantir la qualitat de l’aire interior; l’adequació de les graderies, amb senyalització i numeració; la disposició d’espais de control, vigilància i infermeria, així com una correcta ubicació per a les ambulàncies, i la senyalització de l’aforament. També s’hi adequaran els recorreguts d’evacuació, es reforçarà la protecció contra incendis amb sistemes d’alarma i hidrants, i es durà a terme el reforç i consolidació de les cobertes per evitar filtracions d’aigua.
Les actuacions previstes permetran modernitzar dos equipaments essencials per a la pràctica esportiva local i també d’esdeveniments i assegurar una major seguretat i funcionalitat per als usuaris. Actualment, aquests pavellons acullen l’activitat de la secció d’hoquei del Casal de l’Espluga, el Club Patí Casal de l’Espluga, l’Associació de Jubilats i Pensionistes de l’Espluga de Francolí que hi duu a terme sessions de gimnàstica per a adults, així com el Club BTT Francolí, entre altres entitats i grups que utilitzen les instal·lacions.