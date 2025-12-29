SOCIETAT
L'Espluga de Francolí acollirà novament l'espectacle 'A l’ombra del pessebre'
És un espectacle que combina llums, nadales i narració per celebrar la nit de Reis
Aquest diumenge 4 de gener, el Teatre del Casal de l’Espluga de Francolí acollirà la segona representació de l’espectacle ‘A l’ombra del pessebre’, un muntatge que combina teatre d’ombres, llums i música en directe per celebrar la nit de Reis. La cita és a les 19 h i les entrades ja es poden adquirir a Entràpolis i a l’Oficina de Turisme de l’Espluga, així com a taquilla una hora abans de la funció.
El tenor Raül Poblet, amb la seva veu, i l'arpista Anna Amigó, amb la seva arpa celta i la seva veu, animen les escenes del pessebre amb nadales, sons i percussions, sumant-se així a la màgia del teatre d’ombres, dirigit i dramatitzat per la reconeguda titellaire Mercè Framis (ànima del popular titella MIC), especialista en ombres xineses.
A l’escenari ens captiva un teatrí que amb molta delicadesa va donant vida a les figures del pessebre a partir de fragments escollits del poema de Joan Alavedra, ‘El Pessebre’. Pastors, camells, en Pasqual, el Dimoni i els tres Reis, entre altres personatges, aniran desfilant per atrapar-nos en l’ambient de Nadal i celebrar la nit de reis.
Una pantalla gegant reprodueix el que passa al teatrí, alhora que ens fa descobrir altres personatges més reals que ens expliquen com es vivia el Nadal. Aquesta és una de les novetats que incorpora l’espectacle aquest any.
La subtilesa de les llums i colors de cada escena, ens captura en una atmosfera màgica. Això, junt amb la música i nadales tradicionals amb aires de festa, ens fa viatjar i gaudir d’aquests dies en família, en una obra pensada per a grans i petits.