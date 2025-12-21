Mobilitat
La boira obliga a extremar la prudència a les carreteres de Tarragona
Trànsit alerta de visibilitat molt reduïda a l’N-240, a Montblanc
La boira molt densa està complicant la circulació aquest matí a diverses carreteres catalanes. El Servei Català de Trànsit alerta de visibilitat molt reduïda a l’N-240 al seu pas per Montblanc, entre els punts quilomètrics 31,5 i 38, en ambdós sentits de la marxa.
Davant aquesta situació, les autoritats demanen extremar la prudència al volant, reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat, especialment en aquest tram de la Conca de Barberà.
La incidència també es reprodueix fora de la demarcació. A l’AP-2, a l’altura de Juneda (les Garrigues), la boira és igualment molt intensa i ha obligat a limitar la velocitat màxima a 60 km/h i a tallar el carril esquerre entre els punts quilomètrics 160 i 154, en ambdós sentits.
Davant episodis de boira densa, el Servei Català de Trànsit recorda la importància de reduir la velocitat i adaptar-la a les condicions de visibilitat, així com augmentar la distància de seguretat entre vehicles per evitar col·lisions.
També recomana utilitzar els llums d’encreuament i, si cal, els antiboira, i evitar avançaments innecessaris. En cap cas s’ha d’aturar el vehicle al mig de la via ni als vorals, ja que pot suposar un greu risc per a la seguretat viària.
Les autoritats recomanen informar-se de l’estat de les carreteres abans d’iniciar el viatge i seguir en tot moment les indicacions dels panells informatius i dels cossos d’emergència.