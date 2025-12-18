El Ayuntamiento de Montblanc presenta un presupuesto de 11 millones de euros para el 2026

Publicat per Rubén Pizarro Creat: Actualitzat:

El Ayuntamiento de Montblanc ha dado a conocer esta mañana el presupuesto municipal para el 2026, que suma un total de 11.132.375,52 euros. Las cuentas se han confeccionado con criterios de cautela y rigor, con la voluntad de seguir reforzando la recuperación económica del consistorio y dar un paso más hacia el abandono del plan de saneamiento, previsto para el 2027.

Del conjunto del presupuesto, casi 9 millones de euros se destinan a cubrir los gastos de personal y el funcionamiento habitual del Ayuntamiento. A pesar del peso de este gasto estructural, el documento contempla inversiones por valor de 878.468,11 euros, mayoritariamente vinculadas a proyectos subvencionados que no se pudieron llevar a cabo durante el ejercicio 2025.

Entre las inversiones más destacadas está la construcción del nuevo parque infantil de la plaza Catalunya, con un presupuesto de 121.528,85 euros, así como las obras en la calle del Barranc de Sant Joan, con una inversión prevista de 95.000 euros. También se incluyen inversiones en transición energética, por un importe de 94.772 euros, reafirmando el compromiso del consistorio con la eficiencia energética y la sostenibilidad.

En el ámbito de la vía pública, el presupuesto contempla una partida de 102.315 euros destinada a varias actuaciones, que podrían incluir la calle de las Eras, el barranc de Bulló y otros espacios del municipio. Otro de los capítulos relevantes es la rehabilitación de la muralla, con la compra y derribo de Cal Masalles, que suma una inversión total de 249.000 euros, teniendo en cuenta la incorporación de 113.000 euros provenientes del ejercicio anterior.

El presupuesto también prevé actuaciones de rehabilitación de cubiertas y muros del CIAR, mejoras en el vestíbulo del Ayuntamiento de Montblanc y una subvención de 170.000 euros para la celebración de las Fiestas extraordinarias de la Virgen de la Sierra del año 2026. Las cuentas para el 2026 también incluyen una partida de 20.000 euros para realizar un estudio previo a la construcción de un futuro equipamiento cultural en Montblanc.

La concejala de hacienda, Raquel Huguet, ha destacado que “es un presupuesto realista y hecho desde la prudencia, contando con los ingresos que tenemos asegurados”. En este sentido, el alcalde, Marc Vinya, asegura que “durante el año 2026 estamos convencidos de que llegarán nuevas inversiones en Montblanc que nos permitirán ampliar el presupuesto”.

Así, el presupuesto para el 2026 no incluye, por ejemplo, el dinero que pueda llegar de la implantación de Bon Preu al Logis Montblanc, ya que no se sabe con exactitud qué cantidad será. “El presupuesto es una herramienta viva que iremos modificando si llegan mayores ingresos”, ha explicado a la concejala de Hacienda.