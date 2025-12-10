La Contra Cultural
Acostar l'art contemporani al món rural, l'objectiu de La Baridana a la Conca de Barberà
El Col·lectiu d’Acció Artística La Baridana, que treballa per acostar l’art contemporani al món rural, ha presentat l’exposició ‘Aquí s’estampa’ al taller que l’artista Núria Rion té a Sarral
Aquest cap de setmana s’ha inaugurat a Sarral l’exposició Aquí s’estampa, una mostra de gravat i obra gràfica que és fruit de la iniciativa del Col·lectiu d’Acció Artística La Baridana. «Vaig fer una convocatòria a artistes i persones de la Conca de Barberà que fan art, tant si estaven familiaritzades amb la tècnica del gravat com si no, per oferir-los el meu espai per treballar de manera comunitària», explica la Núria Rion. Ella forma part del col·lectiu, juntament amb Sílvia Iturria i Helena Cartañà, amb la particularitat que fa molt poc que ha estrenat un nou espai de treball a Sarral. «Al meu taller hi tinc un dels pocs tòrculs [premsa utilitzada per a l’estampació de gravats] que hi ha a la Conca, i vaig pensar que podria ser interessant oferir-lo a altres persones i treballar de manera unificada».
El resultat del projecte és un conjunt d’obres que només tenen en comú el fet que totes són sobre paper, i en un format relativament petit. A partir d’aquí, cada participant ha escollit la tècnica que més li ha interessat, des de la xilografia al linòleum, passant per la serigrafia o les puntes seques amb metalls i acetats. «Hi ha tècniques que provenen del món de la fotografia, però també altres que venen del dibuix o de la pintura… En definitiva, cadascú ho ha portat al seu terreny», apunta Rion. La mostra inaugurada aquest cap de setmana, afirma, «ha sigut tan interessant com tot el procés previ».
La Núria és nascuda a la Canonja, però fa més de dues dècades que viu a la Conca de Barberà. És llicenciada en Belles Arts i treballa en el món de l’art des de la docència, però també des de la pràctica artística. Amb la Sílvia i l’Helena han impulsat La Baridana amb l’objectiu d’acostar l’art contemporani al món rural, des del mateix món rural. «Som un col·lectiu d’acció artística que va néixer el 2012 des de la convicció que l’expressió plàstica ens fa créixer», afirma, a la vegada que admet que «fer coses des de la perifèria sempre és més difícil». Això no obstant, treballen per oferir espais de trobada que permetin compartir tècniques i treball, així com impulsar accions que promoguin l’art contemporani, també incidint en l’educació en tots els segments d’edat.